A very fairy Christmas, un Natale fatato a Campone

CAMPONE – Natale 2025: Campone è pronta per la seconda edizione di “A Very Fairy Christmas” l’evento che, grazie a scenografie, allestimenti e manufatti, realizzati in materiali naturali e/o di riciclo da un fantastico gruppo di volontari, farà vivere ai visitatori la magia di un Natale assolutamente originale.

Dal ponte dell’Immacolata all’Epifania si potrà passeggiare per Campone, da molti definito un “presepe a cielo aperto”, scoprendo scorci, nicchie e angoli suggestivi di alcune sue borgate rese incantate dalla magia di Gnomi, Fate e Lanterne e godere così di un momento di serenità che spesso manca nelle giornate frenetiche che precedono le festività.

Quest’anno inoltre nella sala dell’ex Ufficio Postale sarà allestito un mercatino di artigianato locale con oggetti di squisita fattura, tutti realizzati a mano, caldi, autentici, che trasmettono l’amore per il bello e la tradizione del Natale (apertura sabato 6 e domenica 7 dicembre).

L’appuntamento è per sabato 6 dicembre, ore 14.30, con partenza dalla Chiesetta di Sant’Antonio (borgata Sghittosa): la passeggiata inaugurale si svolgerà in compagnia di Franca Benvenuti e dei protagonisti di questo progetto che, al di là del suo valore estetico, assume una profonda valenza sociale come volontà di mantenere vivo il senso della comunità nei piccoli borghi come Campone.

A conclusione ci sarà un momento conviviale al bar da Elisabetta per brindare tutti insieme non solo alle imminenti festività natalizie, ma anche alla recente asfaltatura della strada che dal bivio del lago di Redona conduce a Campone.

La manifestazione, promossa dall’Associazione Fondiaria CAMP ONE, ha il patrocinio del Comune di Tramonti di Sotto.

Franca Benvenuti