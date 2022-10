Accademia della Cucina: ‘Cena Ecumenica’ a Casa Valcellina

MONTEREALE VALCELLINA – Dopo i prestigiosi premi accademici consegnati a tre imprenditori del territorio che si sono distinti nell’arte culinaria, ecco l’incontro al ristorante Casa Valcellina di Montereale Valcellina con la ‘Cena ecumenica’ che si compie nello stesso giorno e dove tutti gli Accademici e le delegazioni dei cinque continenti si confrontano con un menu dallo stesso tema e che si caratterizza, per la cucina italiana, per le tre T, ovvero tradizione, territorio e tecniche originali.

I coniugi Enache titolari dell’esercizio Casa Valcellina (già titolari del ristorante Alla Casasola di Maniago), Florina in cucina e Marian in sala, hanno guidato i commensali nella degustazione di un menu tipico dal tema ‘La tavola del contadino’ proponendo un’insalata di cappone alla contadina, gnocchi di patate fatti i n casa von ragù d’anatra e una coscia di coniglio in umido con polentina aromatizzata e purea di zucca; per dessert una torta di mele antiche. I piatti sono stati abbinati a vini locali dell’azienda Pitars.



La serata, coordinata dalla delegata Cristina Sist, è stata caratterizzata in apertura dalla relazione dettagliata e precisa dell’Accademico Arnaldo Grandi che ha posto l’accento sulle «risorse della cucina contadina come il lardo, la cotenna di maiale, l’olio di oliva quando disponibile, il pane soprattutto secco, in quanto avanzato da mense nobili, che veniva bagnato riutilizzato, la polenta spesso condita con latte; cipolle e formaggi, i fagioli (detta carne dei poveri), uova anche per frittate che composte davano sostanza agli avanzi.

E poi noci, prodotti dei fiumi quali lucci e rane, lumache, oltre ad animali soprattutto da cortile e le immancabili erbe e verdure. Prodotti semplici della terra consumati attorno al focolare, luogo di riunione famigliare ma anche di socialità contadina».

A conclusione del simposio, organizzato dal simposiarca Paolo Brunetin, è stato consegnato il volume, curato dai Centri studi territoriali dell’Accademia della Cucina, dal titolo ‘La tavola della Contadino: il campo, il cortile, la stalla nella cucina della tradizione regionale.

L.C.