Africani favoriti nella Maratonina, il 9, di Brugnera

BRUGNERA – Si prospetta l’ennesimo successo per la Maratonina Comune di Brugnera-Alto Livenza, che domenica vivrà la sua edizione numero 26.

La gara, intitolata alla memoria di Luigi Tomasella e valida quale Campionato Regionale di specialità, oltre che prova della Coppa Provincia di Pordenone, dovrebbe superare le 400 adesioni a cui ne vanno aggiunti almeno altri 200 per la gara sui 7 km, il che conferma il grande amore del movimento podistico friulano e non solo per quella che è la decana delle mezze maratone regionali, inserita anche nel Worldathletic Global Calendar.

Sarà anche un’edizione di qualità considerando la presenza di alcuni corridori kenyani che proveranno a riscrivere i record della corsa ormai datati, soprattutto quello maschile che il tunisino Rached Amour stabilì nel lontano 2005 in 1h01’53”. Più recente quello femminile, dell’etiope Addisalem Belay Tegegn in 1h12’02”. A chi ci riuscirà andrà un premio suppletivo di 150 euro.

Si gareggerà sull’ormai tradizionale percorso di poco più di 7 km, tutto cittadino, che dovrà essere coperto per tre volte per i partecipanti alla mezza maratona, per una da quelli iscritti alla prova breve. Il tragitto comprende anche il transito nel bellissimo Parco di Villa Varda.

Appuntamento in Via Santissima Trinità, davanti alla scuola elementare da dove verrà dato il via alle ore 9:30, con la gara breve anticipata di 10 minuti.

Il ritiro dei pettorali potrà essere effettuato sabato dalle 15:00 alle 17:00 e domenica fino alle 8:45. A tutte le donne verrà donato un braccialetto rosa da indossare in gara, come testimonianza di adesione alla Giornata Internazionale della Donna.

Premiati i primi 10 assoluti e sono previsti anche numerosi premi di categoria.

Per informazioni: Atletica Brugnera, tel. 339.7526320, www.atleticabrugnera.com