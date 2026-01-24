Ail, cena di beneficenza a Sacile

SACILE – Continua l’intensa attività di Ail Pordenone che quotidianamente opera per il bene comune e per il raggiungimento dei propri lungimiranti progetti e la finalizzazione dei propri obiettivi che ricordiamo sono rivolti ad aiutare le persone meno fortunate sia dal punto di vista salutare ma anche da quello sociale.

Ed ecco che da un’ idea nata dal Presidente Ail Aristide Colombera con la compartecipazione e collaborazione dei soci e volontari è nata la Cena di Beneficenza presso la Sala Polifunzionale di viale San Giovanni del Tempio in Sacile accanto alla locale chiesa.

I numerosi ed entusiastici partecipanti hanno potuto gustare pietanze tipiche della stagione e come spesso accade , questi momenti rappresentano non solo serene e divertenti serate ma molto spesso viene a crearsi un’ atmosfera di conviviale amicizia che ha pure l’ obiettivo di una motivata raccolta fondi.

Infatti la riuscita iniziativa ha permesso di sollecitare alcune donazioni per l’ acquisto di una nuova autovettura da consegnare successivamente alla Pediatria del nuovo Ospedale di Pordenone e in modo particolare per essere utilizzata nella quotidiana e utilissima operosità dell’ Assistenza Domiciliare Pediatrica.

Stefano Boscariol

Responsabile Comunicazione AIL PORDENONE