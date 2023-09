Al via 54^ Festa Funghi e Ambiente di Budoia

BUDOIA – Venerdì 8 settembre si alza il sipario sulla tradizionale 54.a “Festa dei Funghi e dell’Ambiente” di Budoia, evento di caratura interregionale organizzato da Pro loco e Comune di Budoia. I due fine settimana centrali di settembre saranno interessati da una ricca serie di appuntamenti resi possibili grazie al lavoro appassionato di oltre 200 volontari.

Il tabellone degli eventi è come sempre incentrato sui funghi e sull’ambiente naturale nel quale nascono con tutte le declinazioni possibili: dall’enogastronomia tipica ai prodotti naturali e biologici, dalle degustazioni di prodotti tipici genuini del Friuli Occidentale accompagnati dai grandi rossi e bianchi delle nostre terre. In questa cornice si inseriscono gli eventi clou della Festa: il mercato dei funghi e dei prodotti tipici, le mostre fotografiche e le classiche mostra dei funghi (una tra le più importanti rassegne del settore in Italia), i laboratori artistici e percorsi didattici per bambini. Ad arricchire il tutto si aggiungono ben due convegni: “Ambiente, api e uomo: una ghirlanda strettamente intrecciata” (9 settembre) e “Ri.connessione alla natura” (16 settembre).

INAUGURAZIONE. Diversamente dagli anni precedenti, l’inaugurazione ufficiale della Festa dei Funghi e dell’Ambiente si terrà sabato 9 settembre, alle 16.30, nella Sala Convegni dell’ex Latteria di Budoia, in via Del Bianco. Alla cerimonia prenderà parte l’assessore regionale Stefano Zannier.

MOSTRA MICOLOGICA REGIONALE. Fiore all’occhiello della “Festa dei Funghi e dell’Ambiente” di Budoia si conferma sempre essere la 54.a Mostra dei funghi, una delle più importanti rassegne del settore a livello nazionale. Realizzata dai volontari del Gruppo Micologico Sacilese, potrà essere visitata venerdì 8 e sabato 9 settembre (dalle 19 alle 22) oltre che domenica 16 e domenica 17 settembre (dalle 10 alle 20). Lo spazio espositivo è unico, perché inserito in un ambiente che riproduce il bosco, dove trovano posto circa 400 specie di funghi appena raccolti nei boschi e prati della Regione Friuli Venezia Giulia, classificati ed accompagnati da una scheda descrittiva delle loro caratteristiche e della loro commestibilità. Il visitatore verrà accompagnato da esperti micologi che risponderanno alle domande e li aiuteranno a riconoscere i funghi.

ECOFESTA. «La Festa dei Funghi e dell’Ambiente – spiega soddisfatto Maurizio Carlon, presidente della Pro loco di Budoia – è una manifestazione riconosciuta coerente con il Programma della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di prevenzione della produzione di rifiuti, approvato con Decreto del Presidente della Regione 34 del 2016. Da oltre 15 anni la Pro Loco di Budoia, sensibile alla problematica legata alla produzione dei rifiuti, ha iniziato, con non poche difficoltà e con maggior onere economico, un percorso che la vedeva scegliere materiali compostabili e biodegradabili nell’utilizzo delle stoviglie ed impegnata nell’istruire i propri collaboratori nel corretto conferimento dei materiali di scarto ed imballaggi. Da alcuni anni abbiamo ulteriormente implementato la nostra azione, la Festa dei Funghi e dell’Ambiente di Budoia adottata piatti e posate lavabili e bicchieri biodegradabili. Bottiglie ed imballaggi di plastica, carta, cartoni, scarti alimentari e olio esausto sono raccolti separatamente e conferiti nei centri di raccolta. Negli ultimi anni abbiamo ulteriormente implementato la nostra azione utilizzando piatti e posate in acciaio inox lavabili e riutilizzabili. In sintonia con il nome della “Festa”, il nostro vuole essere un messaggio di sensibilizzazione e di qualità che, con soddisfazione, ci sta dando la giusta e meritata visibilità ed apprezzamento. Ringraziamo la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed il Comune di Budoia che con il loro sostegno credono in questo nostro percorso».

CONVEGNI. Due i convegni in programma: sabato 9 settembre, alle 17, nella Sala Convegni ex Latteria di Budoia (via Bianco), “Ambiente, api e uomo: una ghirlanda strettamente intrecciata”, relatore Francesco Nazzi, professore ordinario presso l’Università di Udine, cui seguiranno degli assaggi di miele (in collaborazione con l’Associazione Provinciale Apicultori di Pordenone); sabato 16 settembre, alle 10, nella Sala Convegni ex Latteria di Budoia (via Bianco), “Ri.connessione alla natura”, meeting sul tema della fruizione sostenibile e del turismo esperienziale ed ecosostenibile nei territorio della Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio, relatore Alberto Cancian, destination manager e co-fondatore del progetto Ri.natura.

I PAPU. Giovedì 14 settembre, alle 20.45, nell’area festeggiamenti (serata senza servizio ristorazione), I Papu presenteranno lo spettacolo informativo dedicato alla storia della Protezione Civile”, dal terremoto del 1976 al Piano delle Emergenze.

Il programma è disponibile sul sito www.prolocobudoia.com, su quello del Comune di Budoia www.comune.budoia.pn.it e si può scaricare dal Qr Code presente sul manifesto della Festa – Pesca di beneficenza aperta da venerdì a domenica in entrambi i fine settimana