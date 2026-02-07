Apre a Sacile il nuovo Satur Passione Casa: è il quarto punto vendita in Friuli Venezia Giulia

SACILE – Dal 7 febbraio Sacile avrà un nuovo spazio dedicato alla tavola e alla casa. All’interno della Galleria Bennet apre infatti un nuovo punto vendita Satur Passione Casa, quarto store del marchio in Friuli Venezia Giulia dopo Udine, Udine Città Fiera e Trieste.

La nuova apertura si inserisce in uno dei centri commerciali più frequentati della provincia di Pordenone, considerato un punto di riferimento per lo shopping dell’area, e contribuisce ad ampliare l’offerta commerciale della città.

Il negozio propone infatti un assortimento che comprende articoli per la tavola, complementi per la cucina, tessili, oggetti decorativi e idee regalo, con una selezione delle collezioni dei marchi del gruppo Galileo.

Lo spazio è pensato come un ambiente ispirazionale, dove gli oggetti vengono presentati in contesti che richiamano la vita quotidiana e l’abitare contemporaneo.

Al centro del punto vendita è presente anche il VDA Village, uno spazio interno con un layout ad hoc che mette in evidenza le collezioni Villa d’Este Home e funge da filo conduttore per l’intera proposta del negozio, collegando tra loro anche le altre collezioni del gruppo.

“Il VDA Village permette di raccontare in modo chiaro la nostra idea di stile per la tavola e la casa, creando un percorso che valorizza sia le collezioni Villa d’Este sia quelle degli altri brand del gruppo”, spiega Barbara Vitale, Brand Director di Villa d’Este.

Con questa apertura, Sacile si arricchisce di un nuovo punto di riferimento per chi cerca soluzioni per la casa che uniscano funzionalità, estetica e attenzione ai dettagli.



Un’esperienza di casa e di stile a 360°

Anche a Sacile sarà possibile scoprire e acquistare i prodotti delle diverse linee a marchio Galileo, ognuna delle quali dedicata ad un aspetto del vivere quotidiano. Fra stagionali e non troviamo: Fitlover propone articoli per il fitness e il benessere personale, pensati per accompagnare chi desidera mantenersi in forma con stile e praticità. Duppidù è la linea pensata per il mondo pet, con articoli studiati per il comfort e il benessere degli animali domestici. Completa l’ampia offerta il catalogo Arredo, che propone soluzioni versatili e di tendenza per ogni ambiente della casa e la collezione Sibilla che raccoglie tantissime proposte fra complementi e accessori home&table.

Kooper è invece il marchio dedicato ai piccoli elettrodomestici e alla tecnologia per la casa, con prodotti moderni, colorati e affidabili che semplificano la vita di tutti i giorni. Non manca l’alta cucina con SìChef, linea di utensili e pentole da cucina progettati per offrire versatilità e praticità, con caratteristiche come rivestimenti antiaderenti e fondi adatti anche all’induzione, e nemmeno l’ordine di casa che con SìOrdine centra l’obiettivo di organizzare gli spazi e contribuire al riordino domestico.

Ancora troviamo la linea Estè, dedicata al mondo garden e alla vita all’aria aperta: accanto ad Estè scopriamo anche BestBQ, linea di barbecue progettati per essere pratici, facili da usare e da montare e ovviamente ideali per uso esterno.