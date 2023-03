Artigiani Serenissimi, tra Venezia e Sacile il 22 e 23 aprile

SACILE – L’artigianato artistico, l’arte, la moda e il design saranno il ponte tra Venezia e Sacile per celebrare la Primavera, alla scoperta di eccellenze e meraviglie.

Sabato 22 e domenica 23 aprile, dalle ore 10.00 alle 20.00, sarà un fine settimana di incontri culturali e shopping di qualità a Palazzo Ragazzoni, il magnifico palazzo simbolo della città e del suo legame con la Serenissima Repubblica, che rappresenta alla perfezione i fasti del 500.

Abili maestri artigiani, tessitori di velluti e esperte merlettaie, impiraresse di perle e conterie veneziane, profumi e racconti della via delle spezie, unite alle eccellenze artigiane del territorio, daranno vita ad una giornata ricca di stupore e creazioni esclusive.

Quale sede migliore per questo evento, se non quello che era chiamato “il luogo delle delizie” per l’abbondanza e il lusso, diventando un punto di riferimento per dogi, sovrani, papi e imperatori dell’epoca?

Nelle nuovissime sale di Palazzo Ragazzoni gli artigiani avranno la possibilità di presentare e vendere i proprio prodotti in una vetrina davvero sontuosa e molto suggestiva.

Grazie all’architettura veneziana del centro storico ed i suggestivi scorci sul fiume Livenza, il Giardino della Serenissima è il luogo ideale per raccontare l’affascinante equilibrio tra terra ed acqua che collega le due città.

A corredo dell’evento, nel pomeriggio di sabato, Artigiani Serenissimi ospiterà una speciale visita di Palazzo Ragazzoni con accompagnamento musicale pensato per l’occasione (a cura dell’Ufficio Informazioni Turistiche di Via Mazzini, 11. Tel. 0434.737292 – email [email protected])

La musica e gli appuntamenti collaterali come la presentazioni di libri e film dedicati a Venezia e Sacile, o i racconti sulla Venezia oscura e i suoi sestieri renderanno l’atmosfera ancora più coinvolgente.

L’evento è a ingresso libero. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sulle pagine social di Artigiani Serenissimi, che vi invitiamo a seguire. Artigiani Serenissimi è realizzato in collaborazione con Confartigianato Pordenone e Comune di Sacile.