Ascom, iniziativa benefica per il Cro: cena in bianco a Maniago

MANIAGO – Dopo lo stop prolungato della pandemia torna la cena in bianco a Maniago: l’appuntamento di solidarietà è fissato per venerdì 15 luglio, in via Umberto I, grazie all’impegno costante di Ascom-Confcommercio (delegazione mandamentale) in collaborazione con il Comune, Cro di Aviano, Amici Danza di Maniago e Fiera di San Giacomo.

Il ricavato della serata sarà devoluto all’Area giovani del Cro di Aviano, in memoria di Ilaria Di Carlo, la ventenne originaria di Fanna prematuramente scomparsa la scorsa estate.

Il menu della cena in bianco sarà di quattro portate: antipasto gardenia, primo petalo di rosa, secondo profumo di lavanda e dolce gelsomino: ticket di 25 euro acqua compresa ma vini esclusi. I partecipanti hanno l’obbligo di indossare abiti bianchi (in caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata a data da destinarsi.

C’è tempo fino al 10 luglio per prenotarsi. I biglietti sono in vendita alla macelleria Polesel, pizzeria All’Angolo, gelato Giordani, macelleria Antonini, Piazza sport, Foto FB1, pizzeria Da Mario, Elettrovalcellina, Abbigliamento Colombini, Ottica Gortana, albergo Montenegro.

L’appuntamento benefico – come ricorda il presidente Flavio Rosolen dell’Ascom locale – era stato organizzato con successo nel 2016 per ben tre edizioni, poi interrotte dalla pandemia. «Ora la squadra sta lavorando con intensità per promuovere al meglio l’evento e ricordare Ilaria Di Carlo, la cui storia ha commosso tutti noi, in questa quarta edizione della Maniago in bianco».