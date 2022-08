Atp Challenger 80 Cordenons Internazionali Fvg: impresa di Ferrari, cede Bonadio

CORDENONS – La copertina di giornata se la merita di diritto Gianmarco Ferrari, n.492 Atp, che compie l’impresa di giornata eliminando l’argentino Juan Manuel Cerundolo, testa di serie numero 2, in un match che ha catalizzato l’interesse del pubblico presente sul centrale intitolato a Edi Raffin. Ferrari, allievo di Diego Nargiso ma qui seguito da Mosè Navarra, si è imposto in circa 2 ore e 30 minuti di partita, con il punteggio di 6-3 6-7 (6) 6-4. L’azzurro ha dimostrato di possedere un bagaglio tecnico di tutto rispetto, in cui non mancano le discese a rete e le variazioni con la palla corta spesso vincenti.

La seconda sorpresa di giornata è stata l’eliminazione di Flavio Cobolli, numero 5 del seeding friulano, uscito sconfitto nel derby tricolore che lo vedeva opposto al ligure Matteo Arnaldi, n.215 del ranking Atp, con il punteggio 6-3 5-7 6-3. L’incontro è vissuto su scambi molto intensi, ma anche di svariati errori gratuiti da parte dei due protagonisti. Alla fine ha prevalso la maggiore lucidità nei punti decisivi da parte dell’allievo di Alessandro Petrone.

Nel primo incontro del tabellone principale facile successo dell’argentino Andrea Collarini, assiduo frequentatore del torneo friulano, che ha superato con il punteggio di 6-3 6-1 l’olandese Jesper De Jong, in un match che non ha vissuto di particolari sussulti.

In serata, il tennista di casa, Riccardo Bonadio, è stato sconfitto 6-4 7-6 dal francese Alexandre Muller, dopo una bella gara in cui ha salvato numerose palle break, ma alla fine ha dovuto soccombere alla qualità del transalpino.

Nelle scorse ore è arrivato il forfait di Giulio Zeppieri, reduce dalla semifinale di Umago nel quale ha costretto Carlos Alcaraz agli straordinari prima di uscire sconfitto per 7-5 4-6 6-3, in oltre 3 ore di gioco, il 20enne di Latina, che sta vivendo un periodo della carriera decisamente “on fire”, non è riuscito a recuperare dall’affaticamento muscolare accusato a metà del terzo set e lascia ancor prima di giocare i campi dell’Eurosporting, sostituito dal lucky loser Chepelev.

In apertura di giornata si sono svolti gli incontri del turno decisivo di qualificazione per accedere al main draw. Giacomo Dambrosi non tradisce le attese del numeroso pubblico giunto da Trieste sulle tribune dell’Eurosporting e supera in due set 6-4 6-3, il brasiliano Oscar Gutierrez, centrando così l’accesso al tabellone principale. Un buon segnale quello lanciato dal 20enne allievo di Mosè Navarra, che da oltre un anno convive con un infortunio al piede che ne ha precluso la partecipazione ai tornei.

Niente da fare invece per Enrico Dalla Valle che non ha opposto resistenza al portoghese Joao Domingues perfettamente a suo agio nell’imporre il proprio ritmo di gioco all’azzurro. Avanza Mattia Bellucci, testa di serie numero 1 del tabellone cadetto, che regola l’argentino Zukas con il punteggio di 6-4 6-2.

Martedì 2 agosto, programma ricchissimo con in campo ben 13 incontri di singolare, tra cui il debutto del serbo Laslo Djere, numero 1 del seeding friulano e 77 del ranking Atp, che affronterà nel match serale, non prima delle 19:30, il qualificato belga Kim Coppejans.

Attesa per la sfida che vedrà di fronte Marco Cecchinato, testa di serie numero 8, al portoghese Joao Domingues, proveniente dalle qualificazioni, non prima delle 17.

Torna sul centrale dell’Eurosporting Stefano Travaglia, che cerca di chiudere il suo periodo negativo sotto il profilo dei risultati dopo l’intervento subito lo scorso mese di aprile al gomito, sfidando Nino Serdarusic. Debutto anche per Andrea Pellegrino contro il qualificato norvegese Durasovic, con il pugliese che recentemente ha vinto il Challenger di Vicenza.

RISULTATI PRIMO TURNO TABELLONE PRINCIPALE:

A.COLLARINI (ARG) – J.DE JONG (NED) 6-3 6-1

M.ARNALDI (ITA) – F.COBOLLI (ITA) (5) 6-3 5-7 6-3

G.FERRARI (ITA) (WC) – J.M.CERUNDOLO (ARG) (2) 6-3 6-7 (6) 6-4

A.MULLER (FRA) – R.BONADIO (ITA) (7) 6-4 7-6

RISULTATI TURNO FINALE QUALIFICAZIONI:

G.DAMBROSI (ITA) – O.GUTIERREZ (BRA) (9) 6-4 6-3

M.BELLUCCI (ITA) (1) – M.ZUKAS (ARG) 6-4 6-2

J.DOMINGUES (POR) (2) – E.DALLA VALLE (ITA) 6-1 6-2

V.DURASOVIC (NOR) (4) – S.VINCENT RUGGERI (ITA) (10) 6-3 6-1

N.MORENO DE ALBORAN (USA) (3) – A.CHEPELEV (8) 6-0 6-2

K.COPPEJANS (BEL) (7) – M.COPIL (ROU) (5) 6-2 6-2