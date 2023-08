Atp Challenger Cordenons, oggi in campo 5 italiani

CORDENONS – Matteo Martineau (n.371 Atp) è il primo giocatore qualificato per I quarti di finale dell’Atp Challenger 75 di Cordenons, torneo dotato di un montepremi di 80mila dollari, che si disputa sui campi in terra rossa dell’Eurosporting. Il 24enne di Angers, ha sconfitto per 6-1 6-3, in un derby il connazionale e compagno di doppio Maxime Chazal.

Nel primo set non c’è stata storia, Martineau ha dominato nei turni al servizio mostrando a tratti un gioco potente e alcune verticalizzazioni nei pressi della rete. Nella seconda frazione dopo una nuova partenza a razzo per 3-0, Martineau è stato agganciato sul 3 pari, ma nel finale dell’incontro ha ingranato le marce alte ed ha chiuso senza troppi patemi.

Per Martineau è il primo quarto di finale raggiunto in questa stagione a livello di challenger 75.

Lo spagnolo Carlos Sanchez Jover conquista il primo quarto di finale nel corso del 2023 superando il rumeno Nicholas David Ionel con il punteggio di 1-6 6-0 6-2. Un incontro altalenante che ha visto lo spagnolo esprimere una maggiore continuità di rendimento nell’arco dei 3 set

Si ferma la bella corsa del qualificato comasco Lorenzo Rottoli che cede con il punteggio di 6-1 6-4 all’austriaco Lukas Neumayer (n.251 Atp). Rottoli nel primo set ha subito il gioco di potenza dell’austriaco che spesso ha disegnato il campo con le proprie accelerazioni di dritto. Nel secondo parziale l’italiano sotto per 2-0, ha trovato qualche soluzione alternativa che ha destabilizzato Neumayer finito sotto per 3-4. L’austriaco ha subito ritrovato il bandolo della matassa infilando tre games consecutivi che sono parsi come i titoli di coda in un film.

Nella prosecuzione del derby argentino tra Otegui e Casanova interrotto ieri sera per l’oscurità sul campo Serena Wines 1881, prevale il secondo con un doppio 6-4.

Domani si completeranno gli incontri del secondo turno con in campo ben 5 italiani, tra cui il derby tra Francesco Passaro, testa di serie numero 2 ed Enrico Dalla Valle, che promette grande spettacolo. Torna in campo anche Matteo Gigante, numero 4 del seeding friulano, che dopo la maratona vincente contro l’ucraino Orlov, se la vedrà con lo sloveno Blaz Rola, in tabellone grazie al ranking protetto.

RISULTATI SECONDO TURNO:

SERENA MANIVA CENTRE

M. Martineau (FRA) – M. Chazal (FRA) 6-1 6-3

C. Sanchez Jover (ESP) – [5] N. Ionel (ROU) 1-6 6-0 6-2

L. Neumayer (AUT) – [Q] L. Rottoli (ITA) 6-1 6-4

[3] R. Bonadio (ITA) vs F. Maestrelli (ITA)

RISULTATI PRIMO TURNO:

SERENA WINES 1881

H. Casanova (ARG) – [Q] J. Otegui (ARG) 6-4 6-4