Barcis, l’8 concerto duo Sanazde-Noventa

BARCIS – Nell’ambito del Pordenone Music Festival, rassegna curata dall’associazione musicale Farandola giunta alla 30^ edizione, lunedì 8 dicembre alle 16.00 si terrà il concerto del duo composto dalla soprano Elene Sanadze e dal chitarrista Giovanni Noventa nella terrazza di Piazzale Centi, a Barcis.

I due giovani talenti presenteranno musiche di Mauro Giuliani, Piero Mascagni, Napoleon Costé, Gabriel Fauré, Ludwig Van Beethoven, Francisco Tarrega e Joaquin Rodrigo.

Il programma si concluderà con l’Aria (Cantilena) tratta dalle “Bachianas Brasileiras n.5”, l’opera più conosciuta di Heitor Villa-Lobos, capace d’incantare per la fine tessitura del soprano.

L’evento è organizzato in collaborazione e rappresenta un’incantevole occasione per raggiungere la località della Valcellina per un concerto che avvolgerà il pubblico in una suggestiva atmosfera prenatalizia.

L’ingresso è libero. Per informazioni rivolgersi a [email protected], cell. e whatsapp 340 0062930.

Biografie degli artisti

GIOVANNI NOVENTA

Vincitore di oltre 30 premi in prestigiosi concorsi nazionali ed internazionali tra cui il Concorso Internazionale Franco Margola, London International Competition, IMMC Moscow, Swiss International Competition, Concorso Città di Cremona, Concorso Giulio Rospigliosi, Concorso Città di Voghera. Ha iniziato lo studio della chitarra nel 2008 con il Maestro Antonio D’Alessandro. Diplomato con lode al Conservatorio Antonio Buzzolla di Adria sotto la guida del Maestro Giulio Tampalini prosegue gli studi all’Universität Mozarteum di Salisburgo con il Maestro Marco Tamayo concludendo, con il massimo dei voti, il Postgraduate University Course.

Si perfeziona presso la “Fondazione Accademia Internazionale di Imola” sotto la guida dei Maestri: Giovanni Puddu, Giulio Tampalini, Matteo Mela, Marcin Dylla e Arturo Tallini approfondendo invece il repertorio cameristico con Alain Meunier. In seguito, si è ulteriormente diplomato con lode in musica da camera al Conservatorio Antonio Buzzolla con il Maestro Nazzareno Carusi. Dal 2021 al 2025 ha avuto modo di studiare in Accademia Chigiana a Siena con il Maestro Giovanni Puddu, ricevendo sempre il Diploma di Merito, destinato ai migliori studenti dell’Accademia. Ha avuto modo di perfezionarsi in numerose masterclass con: Leo Brouwer, Marcin Dylla, David Russell, Pavel Steidl, Marco Tamayo, Eliot Fisk, Gabriel Bianco, Eduardo Fernández, Carlo Marchione, Paolo Pegoraro, Andrea De Vitis, Frédéric Zigante, Petrit Çeku, Christian Saggese, Andrea Dieci, e altri.

Ha inciso per la prima volta, a soli 17 anni, per la rivista SeiCorde di Michelangeli Editore, in seguito ha avuto modo di registrare per Suonare News, Editoriale Bresciana e Movimento Classical. Nel 2017 ha ricevuto il premio “Mauro Fantinelli” destinato al miglior giovane talento italiano dell’anno. L’anno successivo ha vinto il premio della critica ed il premio del pubblico al 1º premio d’interpretazione “Giancarlo Facchinetti” di Brescia. Ha debuttato nel 2019 con l’orchestra durante il Festival Chitarristico Internazionale “Omaggio a Leo Brouwer” eseguendo la “Fantasia para un gentilhombre” di Joaquin Rodrigo alla presenza di Leo Brouwer.

ELENE SANADZE (Soprano)

Nata a Tbilisi (Georgia) il 20 dicembre 1998 ha studiato dal 2010 al 2016 alla “Z. PaliaSvili Musical School n.2” di Tbilisi con Guliko Kariauli. Nel 2022 ha conseguito il Diploma Accademico di II livello in canto lirico con lode presso il Conservatorio Statale di Musica “Antonio Buzzolla” di Adria sotto la guida del Maestro Roberto Scaltriti. Si è ulteriormente diplomata con lode in musica da camera con il Maestro Nazzareno Carusi al Conservatorio “A. Buzzolla”.

Si è perfezionata in svariate masterclass con: Leone Magiera, Barbara Frittoli, Claudio Desderi, Sara Mingardo, Daniele Barioni, Damiana Pinti, Annamaria Dell’Oste e Roberta Ferrari.

Nel 2019 ha approfondito il repertorio liederistico con Guido Baehr e Stefano Malferrari. Parla correntemente georgiano, italiano, inglese e russo. A soli 17 anni ha interpretato il ruolo di Serpetta ne “La finta giardiniera” di W.A. Mozart. In seguito, a 19 anni, ha debuttato nel ruolo di Barbarina ne “Le nozze di Figaro” di W.A. Mozart a fianco di Bruno Praticò. Nel 2019 ha eseguito lo “Stabat Mater” di Pergolesi nella Cattedrale dei Ss. Pietro e Paolo di Adria. Da qui sì è esibita in svariati teatri e sale da concerto con l’orchestra e in formazioni cameristiche.