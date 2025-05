Borse di studio tra SMH Technologies e Istituto Kennedy

VILLOTTA DI CHIONS – SMH Technologies, azienda di Villotta di Chions in provincia di Pordenone e leader mondiale della programmazione in-system presente in oltre 70 paesi, rinnova il suo impegno verso la formazione giovanile e il territorio locale, rafforzando ulteriormente il rapporto tra scuola e mondo del lavoro.

Da sempre coinvolta nelle tematiche riguardanti la formazione e la valorizzazione della preparazione tecnico-scientifica delle fasce giovanili della popolazione, tra le varie collaborazioni ci sono state quella con l’Istituto Tecnico Settore Tecnologico J.F. Kennedy di Pordenone e con l’Istituto di Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci di Portogruaro.

Gli ingegneri di SMH Technologies continueranno a recarsi periodicamente presso i laboratori informatici dell’Istituto Kennedy, condividendo competenze pratiche di alto livello e favorendo un continuo scambio di idee e know-how. Queste iniziative si inseriscono in un più ampio progetto di collaborazione volto a potenziare il percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, con l’obiettivo di fornire agli studenti strumenti sempre più efficaci per affrontare il loro percorso formativo e professionale.

Ma non finisce qui: in un recente evento, il presidente e fondatore, Claudio Stefani, ha tenuto una lectio rivolta agli studenti delle 5e classi, condividendo la propria esperienza e ispirando i giovani al percorso di eccellenza professionale. “La mia esperienza al Kennedy di Pordenone è stata piuttosto fondante, porto ancora con me vividi ricordi legati a quegli anni. Mi sono diplomato qui come perito e posso dire che la preparazione ricevuta è stata di sicuro aiuto agli inizi del mio percorso professionale. Oggi, come fondatore e presidente di SMH Technologies, sono orgoglioso di poter restituire qualcosa alla scuola che mi ha formato, contribuendo a creare opportunità per le nuove generazioni di studenti, e in questo spirito abbiamo anche deciso di finanziare due borse di studio per gli scolari più meritevoli.” ha dichiarato Stefani.

Gli fa eco il Il dirigente scolastico dell’Istituto Kennedy, il professor Di Terlizzi, ha espresso grande soddisfazione per queste iniziative: “Sono estremamente entusiasta di questo tipo di collaborazione, che non solo arricchisce il percorso formativo dei nostri studenti, ma rafforza il legame tra scuola e impresa, preparando al meglio i giovani alle sfide del futuro.”

Inoltre, SMH Technologies annuncia “SMH Summer Camp” evento estivo formativo “È un’iniziativa che offrirà ai partecipanti laboratori, seminari e attività pratiche, ponendo le basi per lo sviluppo di competenze tecnico-scientifiche avanzate. Il progetto mira a fornire un’esperienza immersiva e diretta nel mondo dell’industria elettronica, valorizzando il connubio tra teoria e pratica.” ha dichiarato Gabina Marcuzzi, AD di SMH Technologies e promotrice dell’iniziativa presso il quartier generale dell’azienda di Villotta.

Parallelamente, SMH Technologies si impegna nella collaborazione e sostegno per il rinnovamento della “Hall of Fame”, una sorta di bacheca espositiva, una “tabula gratulatoria” per usare le parole del preside Di Terlizzi, dedicata alle principali aziende benefattrici dell’Istituto Kennedy di Pordenone, che rappresenterà un simbolo tangibile del successo delle sinergie tra imprese e istituzioni scolastiche.