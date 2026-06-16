Cambio al vertice Afds Valtramontina: Dennis Masutti nuovo presidente

TRAMONTI – L’assemblea della sezione Valtramontina dell’Associazione Friulana Donatori di Sangue (Afds) ha eletto il nuovo consiglio direttivo che guiderà l’associazione per il prossimo mandato quadriennale. Dennis Masutti è stato nominato alla carica di presidente, segnando un avvicendamento storico al vertice di una delle realtà associative più radicate del territorio della valle.

L’elezione rappresenta un passaggio di testimone anche generazionale. Lascia la presidenza uscente Giuseppe Rugo, colonna portante del volontariato locale, che ha guidato la sezione per ben trentuno anni consecutivi, dal 1995 al 2026, uno dei presidenti più longevi del Friuli Occidentale tra i presidenti delle sezioni che fanno capo all’Afds Pordenone.

Consigliere fin dal 1979, anno di nascita della sezione Valtramontina, Rugo è diventato presidente nel 1995 e ha trascorso quasi la metà della propria vita a favore della donazione e dei donatori, dimostrando un costante impegno nel sociale. Per questa dedizione, il nuovo direttivo all’unanimità lo ha nominato presidente onorario.

Il neo-presidente Dennis Masutti, nel ringraziare l’assemblea e il presidente onorario per l’attività svolta in questi anni, ha ribadito che «donare rimane l’unica soluzione per salvare tante vite e che la sezione continuerà a lavorare con determinazione affinché lo spopolamento non riduca la solidarietà nella raccolta di sangue e plasma nella Valtramontina».

Masutti sarà affiancato da una squadra rinnovata: Leonardo Ferroli nel ruolo di vicepresidente, Lucia Corrado (rappresentante dei donatori), Matilde Masutti (rappresentante giovani donatori); la segreteria è stata affidata a Irma Marmai, mentre Rosalina Angeli ricoprirà l’incarico di revisore dei conti; completano il consiglio Estelle Facchin, Erik Masutti, Marco Masutti, Isauro Mazzeri, Maria Teresa Pielli e lo stesso Giuseppe Rugo, mentre il ruolo di alfiere è stato assegnato a Cristian Mantese.

La solidità della sezione è dimostrata dai dati di fine anno, che registrano 113 donatori soci iscritti aventi diritto al dono, di cui 74 donatori effettivi e 39 donatori emeriti, con un bilancio annuale di 86 donazioni effettuate e 4 nuovi donatori inseriti.

Questo costante impegno collettivo è stato riconosciuto al Congresso provinciale di Brugnera nell’ottobre dello scorso anno, quando la sezione Afds Valtramontina è stata riconosciuta come sezione attiva anno 2024 per il miglior risultato nella categoria “Conseguimento target donazioni”, oltre al conferimento a otto propri soci di altrettante benemerenze individuali per le donazioni effettuate.

La sezione si conferma una realtà bene inserita e molto attiva nei comuni di Tramonti di Sotto e Tramonti di Sopra e nella frazione di Tramonti di Mezzo dove si trova la sede associativa. Lo dimostra il bilancio delle attività svolte nel corso del 2025, un anno caratterizzato da un forte dinamismo e da importanti iniziative di solidarietà verso altre associazioni. Spiccano la partecipazione, nel mese di aprile, alla manifestazione “Rincorrendo il domani” a Tramonti di Sotto, promossa in collaborazione con le associazioni locali e i gruppi Fiasp di Pordenone, cui è stata abbinata una raccolta fondi per l’Area Giovani del Cro; la Festa dei donatori in agosto con donazione collettiva in autoemoteca e messa per i donatori defunti, accompagnate da una lotteria solidale pro ’Agmen Friuli Venezia Giulia.

Sempre nel segno della sensibilizzazione, anche le serate informative di luglio dedicate ai ragazzi del Campo Scuola degli alpini in località Matan, il sostegno ai centri estivi parrocchiali tramite il progetto “Gocciolina”, la partecipazione alle celebrazioni della Giornata dell’Unità Nazionale e alla “Festa della pitina” a Tramonti di Sopra. Un calendario fitto di attività, che si sta ripetendo anche quest’anno.