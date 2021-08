Carabinieri arrestano un 49enne per coltivazione di marijuana

MANIAGO – I militari della Stazione Carabinieri di Maniago hanno arrestato M.C., 49enne del luogo, con l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La pattuglia è intervenuta nel primo pomeriggio di ieri, per dissidi familiari, in Arba (PN), dove i militari si sono immediatamente accorti che l’uomo, in un terreno di proprietà attiguo all’abitazione, stava coltivando una piantagione di cannabis, costituita da 21 piante, alcune delle quali appena sradicate. Lo stesso dopo il diverbio avuto con la madre, venuto a conoscenza dell’arrivo dei Carabinieri, aveva tentato di sbarazzarsi delle piante che stava coltivando lanciando parte di queste in un terreno attiguo fuori dalla loro proprietà.

Immediatamente arrestato, dopo le formalità di rito, così come disposto dal pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Udine in attesa dell’udienza di convalida. Le piante una volta essiccate avrebbero potuto rendere fino a 3 chilogrammi circa di marijuana che immessa sul mercato del dettaglio avrebbe reso circa 30.000/40.000 euro.