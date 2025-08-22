Carmen Gala, sabato 23 a Porcia per Purlilium Estate

PORCIA – Sabato 23 agosto alle ore 20.45, in centro storico a Porcia, si terrà il Concerto CARMEN GALA, appuntamento della rassegna Purlilium Estate, organizzato dall’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” in collaborazione con l’Associazione Rime Mute, il Comune di Porcia e la Fondazione Friuli.

Il progetto, prodotto dall’associazione “Roma Tre Orchestra”, è stato creato per valorizzare la straordinaria bellezza della Carmen di Bizet, cercando di avvicinare il mondo della lirica alle famiglie ed alle nuove generazioni.

La Carmen verrà proposta quindi in un formato più leggero, in forma di concerto, in modo tale da cogliere i momenti più salienti dell’opera, rendendo lo spettacolo più dinamico ma con un cast d’eccellenza formato da quattro solisti e il Roma Tre Orchestra Ensemble diretto dal M° Emanuele Stracchi.

L’ingresso è libero.

Roma Tre Orchestra

Fondata nel 2005, Roma Tre Orchestra è il primo ensemble orchestrale nato nell’ambito di un’università pubblica a Roma. Composta esclusivamente da musicisti professionisti, l’orchestra è riconosciuta e sostenuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio, distinguendosi come un punto di riferimento per la promozione della musica classica.

Attraverso concerti e progetti formativi in Italia e all’estero, unisce eccellenza artistica, creatività e impegno culturale, collaborando con importanti Istituzioni pubbliche quali Roma Capitale, Associazione Teatro di Roma, Ambasciata degli Stati Uniti presso il Quirinale e presso la Santa Sede, Ambasciata dei Paesi Bassi, Istituto Polacco di Cultura, Conservatorio di S, Città di Vibo Valentia.

Negli anni è stata ospite e ha realizzato collaborazioni con alcuni tra i più importanti enti artistici italiani quali RomaEuropa Festival, Concerti del Quirinale, Accademia Musicale Chigiana di Siena. Dal 2022 collabora con INPS tramite il protocollo “IN musica Per il Sociale” che ha portato alla realizzazione di decine di eventi in partenariato in diversi sedi dell’Istituto in Italia. A partire dall’a.a. 2010/2011, realizza un Laboratorio di linguaggio musicale dedicato principalmente agli studenti iscritti ai corsi di laurea in Scienze della comunicazione e Filosofia dell’Università Roma Tre.

Emanuele Stracchi

Musicista poliedrico, possiede una solida e vasta formazione accademica: si è diplomato presso il Conservatorio Briccialdi di Terni in Pianoforte e poi ha conseguito il Biennio Sperimentale di II livello in Pianoforte, allievo di Carlo Guaitoli. Presso il Conservatorio di Santa Cecilia in Roma ha conseguito il Diploma di I livello in Composizione, poi il Biennio in Composizione per la Musica Applicata ed infine il Biennio in Direzione del repertorio sacro e vocale, con Lode e menzione d’onore.

Ha completato gli studi umanistici presso l’Università degli Studi Roma Tre, conseguendo con Lode la Laurea Triennale in Filosofia e la Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche. Si è perfezionato presso l’Accademia Chigiana di Siena e all’Accademia di Pinerolo in pianoforte contemporaneo con Emanuele Arciuli. Ha approfondito lo studio del clavicembalo e della prassi del basso continuo con Federico del Sordo ed Enrico Baiano. Interessato anche all’improvvisazione, alla musica antica e ai nuovi linguaggi come la musica contemporanea ed il jazz, ha vinto numerosi premi internazionali tra cui il Primo Premio Assoluto al Concorso Internazionale di Musica di Stresa.

Ha insegnato Teoria, Ritmica e Percezione Musicale COTP/06 presso il Conservatorio di Cagliari e Benevento e, attualmente, presso il Conservatorio “Puccini” di La Spezia.