Malore, muore a 52 anni sotto gli occhi dell’anziana mamma inferma

PORCIA – Un uomo, Paolo Marzin, 52 anni, è stato trovato privo di vita, sul pavimento della camera da letto che condivideva con l’anziana mamma, ridotta in stato vegetativo da una malattia.

È successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 dicembre, in un’abitazione a Sant’Antonio di Porcia in via Friuli. L’uomo si è accasciato sul pavimento della camera da letto che condivideva con la donna ed è rimasto vittima di un’emorragia.

L’anziana, immobile a letto, impossibilitata a muoversi, è stata soccorsa dopo ore grazie all’arrivo, intorno alle 16, di personale sanitario incaricato dell’assistenza che ha suonato all’abitazione per verificare come stessero andando le cose.

Non ottenendo risposte dal figlio dell’anziana e insospettitosi, anche perché dentro casa il cane di famiglia abbaiava ininterrottamente, il personale sanitario ha avvisato i vigili del fuoco del comando provinciale che, intervenuti sul posto insieme alla polizia di Stato, si sono garantiti l’accesso ai locali.

Poi la scoperta del cadavere dell’uomo e le prime cure alla donna. Indagini sono state avviate dagli uomini della Questura, che hanno escluso responsabilità di terzi nell’accaduto. Da accertate l’ora e le cause del decesso, secondo le prime ipotesi riconducibile a un malore o a una caduta.