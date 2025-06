Claut Estate 2025, esplosione di eventi: sport e divertimento per tutti

CLAUT – Claut si prepara a vivere un’estate 2025 intensa, dinamica e ricchissima di proposte per ogni età. Il calendario, frutto del lavoro congiunto dell’amministrazione comunale, delle associazioni locali e degli operatori turistici, si articola da giugno a ottobre con oltre settanta eventi. Nessuno resterà escluso: famiglie, sportivi, bambini, giovani e meno giovani troveranno qualcosa da fare ogni settimana.

L’estate si apre il 21 giugno con la prova internazionale di lavoro ENCI “7° Memorial Silvano Mascherin” e la cerimonia di passaggio cinture del Kajukenbo, che si terrà nella palestra comunale. Il mese di giugno si chiuderà con la gita sociale del CAI Claut in Casera Frugna il 28 e l’apertura ufficiale dello Stadio del Ghiaccio A. Della Valentina il 30 giugno.

A luglio si accenderanno nuovi riflettori con l’apertura al pubblico del Palaghiaccio, il 5 luglio, grazie alla serata “Ice to meet you”, affiancata dal primo weekend dedicato al benessere “Energie della Sorgente” al Rifugio Pussa, che proseguirà anche il 6 luglio. In questa data andrà in scena anche “Cultura in Rifugio”, un incontro tra il CAI e il Teatro Verdi di Pordenone. Il 12 e 13 luglio saranno dedicati al Torneo Alta Valcellina presso i campi sportivi del New Tre Pini. Il 19 luglio è in programma l’incontro con Andrea Bariselli nella Sala Convegni, seguito da una delle tante serate musicali alla Gelateria da Criss. Il 26 luglio tornerà il Palaghiaccio con “Skatescape”, seguita da un’altra serata musicale. Il 27 luglio sarà la giornata della tradizionale Festa degli Alpini.

Ad agosto, il palcoscenico principale sarà quello della Piazza San Giorgio, dove il 2 andrà in scena lo spettacolo teatrale per bambini “Pinocchio tutto da ridere”. Il 3 agosto sarà una giornata piena: si terranno la Festa della Fonte al Rifugio Pussa, la Festa del Boscaiolo al New Tre Pini e l’apertura del Palaghiaccio con “Snow&Go”, seguiti da una nuova serata musicale. Si continua il 7 con un’altra serata musicale da Criss, in attesa dell’8 agosto, data in cui si svolgerà il mercatino degli artigiani della creatività, la presentazione del libro “La scuola nella Grande Guerra”, e due concerti serali: i Bottle of Smoke e la tribute band dei Negrita, Radio Conga. Dal 10 al 14 agosto, ogni sera ci sarà un concerto diverso: dagli Anni 80 Happy Days a Gimmy e i Ricordi, da Double or Nothing a I Papu, fino ai Frittura Mista Live.

Il 15 agosto il Palaghiaccio aprirà per “Slip Happens”, evento di Ferragosto, prima della serata dedicata a Miss Italia. Il giorno dopo, “Skate Date” riporterà la musica sul ghiaccio, seguita dallo spettacolo comico di Dado. Il 17 agosto sarà la volta del concerto di Remo Anzovino (Valcellina in Musica), in Sala Convegni, e del comico Paolo Migone. Lunedì 18 si torna alla musica con la Gelateria da Criss, prima della serata giochi con i ragazzi dello Sport&Fun il 19 agosto. Il 20 agosto si terrà in piazza una serata informativa sulla sicurezza in montagna a cura del CAI e del Soccorso Alpino. Il 21 agosto tornerà la musica, mentre il 22 sarà dedicato alla musica d’autore con Franco Giordani e Alvise Nodale in Sala Convegni.

Il 23 e 24 agosto tornerà l’attesissimo evento “Aria delle Dolomiti”, due giornate dedicate alla montagna e all’infanzia con laboratori per bambini. Sempre il 24 si svolgerà la Gran Fondo Dolomiti Friulane MTB, tra gli appuntamenti sportivi più amati. Il mese si chiuderà con l’evento musicale “Arctic Groove” al Palaghiaccio il 29, e un secondo weekend benessere al Rifugio Pussa. Il 30 agosto sarà la giornata della Pussa Bike, mentre il 31 si concluderà con una gita del CAI ai Piais.

Settembre si aprirà il 4 con una gita guidata nei luoghi del disastro del Vajont e con il Giro dei Piais. Il Palaghiaccio tornerà in funzione il 6 settembre con “Frozen Beats”, e il giorno dopo sarà la volta del Torneo di calcio 4° Memorial Lorenzi Angelo “Ciche” e della Festa di San Gottardo.

Ottobre sarà come sempre il mese conclusivo, ma non meno ricco. Il 4 ottobre è in programma il pranzo sociale del CAI al Rifugio Pussa. L’11 e 12 ottobre torneranno Clautunno e la Marcia “La Clautana”, accompagnati dal Claut Trail. Il mese si chiuderà con il doppio appuntamento del 18 e 19 ottobre: il corso di aggiornamento TAM Veneto Friulano Giuliano.

Non va dimenticato il Parco delle Sculture, che resterà fruibile per tutta l’estate: un sentiero ad anello immerso nella natura con dieci installazioni artistiche interattive, visitabili con l’app CLAPP. Altro fiore all’occhiello è il Claut Water Sport Center, con le sue adrenaliniche attività di canyoning e canoa. Anche il Palaghiaccio sarà aperto molto spesso quest’estate: sabato 5 luglio dalle 20 alle 23, domenica 26 luglio dalle 20 alle 23, domenica 3 agosto dalle 14 alle 17, venerdì 15 agosto dalle 12 alle 14, sabato 16 agosto dalle 17 alle 20, venerdì 29 agosto dalle 20 alle 23, sabato 6 settembre dalle 20 alle 23.

“Siamo riusciti anche quest’anno a costruire un calendario denso e inclusivo, capace di valorizzare Claut come luogo d’incontro tra natura, cultura e comunità,” ha commentato il sindaco Gionata Sturam. “Grazie alla collaborazione di tante realtà locali, l’estate 2025 sarà un’esperienza da ricordare.”

Per restare aggiornati su Claut e sulle attività estive, i punti di riferimento sono il sito web www.clautdolomiti.it, il numero WhatsApp +39 331 2694320 e la mail [email protected].