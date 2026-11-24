PORDENONE – In occasione delle festività natalizie, il Palazzo del Fumetto propone aperture straordinarie e orari continuati offrendo al pubblico ancora più occasioni per vivere un’esperienza tra museo, mostre, laboratori ed eventi speciali.

Aperture straordinarie e orari continuati

Il Palazzo del Fumetto sarà aperto in occasione del ponte dell’Immacolata: lunedì 7 dicembre dalle 15.00 alle 19.00 e martedì 8 dicembre, con orario festivo continuato, dalle 10.00 alle 19.00.

Le aperture straordinarie proseguiranno giovedì 24 dicembre, vigilia di Natale, con orario continuato dalle 10.00 alle 19.00, mentre sabato 26 e domenica 27 dicembre manterrà le consuete aperture dei fine settimana dalle 10.00 alle 19.00. L’orario continuato dalle 10.00 alle 19.00 sarà osservato anche lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 dicembre, mentre giovedì 31 dicembre il Palazzo sarà aperto dalle 15.00 alle 19.00. Con il nuovo anno riprenderanno le aperture straordinarie: giovedì 1° gennaio il museo accoglierà i visitatori dalle 15.00 alle 19.00, mentre sabato 2 e domenica 3 gennaio sarà aperto con il consueto orario del fine settimana, dalle 10.00 alle 19.00. In occasione del lungo ponte dell’Epifania, il Palazzo del Fumetto sarà aperto anche lunedì 4 e martedì 5 gennaio dalle 15.00 alle 19.00 e mercoledì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, dalle 10.00 alle 19.00.

Il museo resterà chiuso soltanto nella giornata di Natale, venerdì 25 dicembre.

Winter Camp per vacanze all’insegna della creatività

Durante la pausa scolastica torna il Winter Camp del Palazzo del Fumetto, un’occasione dedicata ai bambini della scuola primaria per trascorrere le vacanze in modo creativo e divertente.

Il camp propone un programma di attività in cui arte, manualità e gioco si intrecciano, stimolando curiosità, ingegno e fantasia. Attraverso laboratori artistici, esperienze pratiche e la scoperta dei tesori custoditi nel Palazzo del Fumetto, i partecipanti potranno avvicinarsi al mondo dell’arte in maniera coinvolgente e divertente.

Il percorso prevede complessivamente cinque giornate, anche frequentabili separatamente: il 23 e 24 dicembre per la prima settimana e il 28, 29 e 30 dicembre per la seconda. Le attività si svolgeranno dalle 9.00 alle 13.00.

Il Winter Camp è rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni ed è organizzato in collaborazione con Eupolis Studio Associato.

Visite guidate

Il calendario delle iniziative si arricchisce anche con le visite guidate del fine settimana, dedicate alla mostra Per Filo, Per Segno. Dall’ingegno di Luciano Savio ai manifesti del ’900 e all’esposizione permanente del Palazzo del Fumetto.

Gli appuntamenti sono in programma sabato 26 e domenica 27 dicembre e sabato 2 e domenica 3 gennaio, con due visite giornaliere: alle 16.00 alla mostra Per Filo, Per Segno e alle 17.30 all’esposizione permanente.

Le prenotazioni sono disponibili sul sito www.palazzodelfumetto.it.

Tante opportunità dalla Didattica

Varie le proposte del team Didattica con laboratori e appuntamenti dedicati alla creatività e alla scoperta.

Sabato 28 novembre, in collaborazione con Prizmatec, è in programma il workshop Dal piano al volume durante il quale i partecipanti potranno cimentarsi nella costruzione della propria armatura da cosplay.

Sabato 5 dicembre sarà invece la volta di Merii Kurisumasu, il workshop natalizio con Veronica Piccolo dedicato alla scoperta di un’antica tecnica giapponese, da utilizzare per realizzare un originale alberello delle feste in stoffa.

Nuovo format per il corso di disegno dal vero, Taccuino al museo articolato in tre appuntamenti, al via sabato 28 novembre, si terrà in una location d’eccezione: il Museo di Storia Naturale di Pordenone “Silvia Zenari”. Sarà condotto da Natascia Raffio.

Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito www.palazzodelfumetto.it.

Black Friday diventa Blu Friday: un weekend dedicato a Lupo Alberto

Il bookshop del Palazzo del Fumetto celebra il Black Friday con un intero weekend dedicato a Lupo Alberto. Da venerdì 27 a domenica 29 novembre sarà possibile approfittare di sconti fino al 40% su una selezione di prodotti promozionati.

L’offerta sarà valida sia per gli acquisti direttamente in struttura sia per quelli effettuati online, un’occasione speciale per tutti gli appassionati del celebre personaggio e per chi desidera concedersi o regalare un prodotto a tema.