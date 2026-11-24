PORDENONE – Fabio Pillon è stato confermato per il secondo mandato alla guida di Confcommercio Pordenone. Nel corso dell’assemblea elettiva, svoltasi ieri sera nella sede provinciale dell’Associazione, Pillon ha ottenuto 33 voti, mentre lo sfidante Aldo Biscontin si è fermato a 16. Il terzo candidato alla presidenza, Flavio Rosolen, ha ritirato la sua candidatura all’inizio della serata.

Nella sua relazione Pillon ha tracciato il lavoro svolto durante il mandato con l’auspicio di portare avanti il programma già iniziato. Dal canto suo Biscontin si è fatto promotore di una proposta alternativa per guidare il futuro di Confcommercio. svolto sino ad oggi

Questa la prima dichiarazione del confermato presidente Pillon. «Ringrazio tutti coloro che mi hanno accordato la loro fiducia. Il risultato rappresenta per me una grande responsabilità e uno stimolo a lavorare nell’interesse dell’associazione e di tutti gli associati. Desidero sottolineare che questa competizione non è mai stata una questione personale, ma un confronto sulle idee, sui programmi e sulle prospettive per il prossimo quinquennio. È stato un momento di dialettica interna, nel quale sono emerse sensibilità e proposte diverse, tutte meritevoli di attenzione.

Il mio impegno sarà quello di proseguire su questa strada, mantenendo aperto il dialogo e valorizzando il contributo di tutti. L’associazione deve continuare a essere una realtà unita, capace di confrontarsi sui contenuti e di lavorare con spirito costruttivo per raggiungere obiettivi condivi».

Nel corso dell’assemblea è stata nominata la nuova giunta. Questi i nuovi membri: Bruno Bari (voti 41), Pierangelo Dal Mas (39), Valentina Moro (34), Marino Nardo (32), Fabio Cadamuro (29), Simone Paroni (26), Plinio Bertolo (24). A questi si aggiungono di diritto Francesca Paviotti (gruppo Giovani), Silvia Radetti (gruppo Donne), e per i mandamenti Federico Mariutti (Azzano Decimo), Flavio Rosolen (Maniago), Giovanna Santin (Pordenone), Ennio Maso (Sacile), Alessandra Zannier (San Vito al Tagliamento) e Paolo Rosset (Spilimbergo).

A conclusione dei lavori il presidente ha ringraziato, fra gli altri, il direttore Luca Penna che ha coordinato la serata, e i collaboratori che hanno organizzato le fasi preparatorie dell’assemblea elettiva nelle figure di Silvia Gallai, Valentina Gobbo, Gabriella Gaiotti, Nicoletta Melloni, Simona Cimarosti.

“Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni a Fabio Pillon – sottolinea l’assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto – per la riconferma alla guida di Confcommercio Pordenone, un incarico che rappresenta la continuità di un percorso di impegno e di rappresentanza del mondo del commercio e delle imprese della nostra città e del nostro territorio.

Un augurio di buon lavoro anche a tutti i componenti della nuova Giunta, la cui conoscenza diretta delle esigenze degli operatori e il rapporto quotidiano con il tessuto commerciale cittadino e del territorio costituiscono certamente un valore aggiunto per l’attività dell’Associazione e per il confronto con le istituzioni.

Come Amministrazione comunale e come Assessorato al Commercio abbiamo sempre considerato fondamentale il confronto e la collaborazione con le associazioni di categoria. Il commercio ha bisogno di rappresentanza, ascolto e progettualità condivise. Sono convinto che il nuovo mandato possa rafforzare ulteriormente questo rapporto di collaborazione, nell’interesse delle imprese, dei commercianti e dello sviluppo economico del nostro territorio”.

Nelle foto: Fabio Pillon e i partecipanti l’assemblea con i due candidati Biscontin e Pillon