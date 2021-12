Cordenons, Gran Concerto di Natale il 19 a S. Maria Maggiore

CORDENONS – Quinta edizione del Gran Concerto di Natale, da Vivaldi a Mozart, per coro e orchestra organizzato da Ensemble Armonia di Cordenons, domenica 19 dicembre 2021 alle ore 16, presso la Chiesa S. Maria Maggiore.

Protagonisti Insieme vocale Elastico diretto da Fabrizio Fucile e accompagnato dall’Orchestra dell’Accademia Naonis. Soliste di Ensemble Armonia: Lucia Bettoli, Vania Marzona; il contralto veneziano Giovanna Dissera Bragadin, l’ organista Daniele Toffolo.

Verranno eseguiti il Gloria RV 589 di A. Vivaldi per coro misto, soli e orchestra, Allegro dal Concerto RV 93, di Vivaldi, in una trascrizione di Patrizia Avon e Andantino dal concerto K 299 per arpa, flauto e orchestra di W. A. Mozart.

Un programma di grande suggestione in preparazione al Santo Natale.

La bellezza coloristica vocale e strumentale delle opere del musicista veneziano Antonio Vivaldi viene accostata alla celebre composizione di Mozart, dove arpa e flauto dialogano, creando degli effetti sonori di rara bellezza.

Nel rispetto delle vigenti norme anti COVID-19 si consiglia la prenotazione al numero 353 4306458 www.ensemblearmonia.com | ensemblearmonia@libero.it.