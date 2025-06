Curling e pattinaggio, 2 stelle al merito sportivo a Claut

CLAUT – È arrivato un prestigioso riconoscimento per due figure storiche dello sport clautano: Giovanna Di Daniel e Fausto Pedergnana sono stati insigniti della Stella di Bronzo al Merito Sportivo, prestigiosa benemerenza conferita dal CONI. La cerimonia di consegna si è svolta a Gradisca d’Isonzo, alla presenza del Vicepresidente nazionale del CONI Claudia Giordani, durante un evento che ha celebrato oltre 100 tra atleti, dirigenti e associazioni del Friuli Venezia Giulia.

Le Stelle al Merito Sportivo vengono assegnate a dirigenti, atleti ed enti sportivi che abbiano dato un contributo rilevante alla crescita e alla diffusione dello sport italiano. In questa occasione, il riconoscimento è andato a due protagonisti dello sport su ghiaccio proposti dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.

Giovanna Di Daniel, nata a Claut nel 1955, ha iniziato la sua attività dirigenziale nel 1970 nel settore del pattinaggio su ghiaccio, diventando un punto di riferimento per generazioni di atleti e appassionati. Fausto Pedergnana, originario di Mezzana (TN) ma fortemente legato a Claut, classe 1949, ha dedicato oltre cinquant’anni alla promozione del curling, ricoprendo ruoli dirigenziali fin dal 1970 e contribuendo attivamente allo sviluppo di questa disciplina in ambito nazionale. Il Curling Club Claut diretto da Pedergnana ha conquistato poche settimane fa una storica promozione in Serie A.

“Siamo orgogliosi e grati a entrambi per l’impegno profuso nello sport e per aver rappresentato la nostra comunità con passione e competenza a livello regionale e nazionale” ha commentato il sindaco Gionata Sturam. Le due onorificenze sono l’ennesimo tassello che dimostra come Claut e il suo Palaghiaccio stiano diventando un centro sempre più importante per gli sport invernali, con un’importanza che supera di molto i confini della vallata.