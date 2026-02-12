Donne Protagoniste, dal 21 febbraio mostra d’arte e 5 eventi

PORCIA – La XVIII edizione di Donne Protagoniste, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Porcia e dalla Fondazione Giovanni Santin ETS nella ricorrenza dell’8 marzo, giornata internazionale della donna, proporrà dal 21 febbraio al 22 marzo una mostra d’arte contemporanea e cinque eventi.

La rassegna si aprirà ufficialmente sabato 21 febbraio alle 11.00 al Casello di Guardia con l’inaugurazione della mostra SOGLIA O CONFINE: VIAGGI NEL CONTEMPORANEO

Viaggi visivi e interiori oltre la soglia.

Espongono Cinzia Li Volsi, Augusto Murer e Simone Prudente.

La mostra curata da Alessandra Santin, recentemente scomparsa, e l’intera rassegna sono l’omaggio alla straordinaria figura della dott.ssa Santin, Donna Protagonista del nostro territorio, che ha sempre creduto nel valore e nella forza delle donne e la cui storia umana e professionale lascia un segno profondo nel mondo della cultura e dell’arte. Risale allo scorso ottobre un importante riconoscimento ricevuto a Trieste per il suo contributo nel volontariato culturale e nel campo pedagogico: è stata infatti tra le ventidue donne del Friuli Venezia Giulia protagoniste in aula consiliare della cerimonia conclusiva del progetto “Iniziamo da noi”, promosso dalla Commissione per le pari opportunità del FVG.

Denominatore comune degli eventi della rassegna, a cura di Franca Benvenuti, è il tema del viaggio che esplora il superamento dei confini, l’incontro e il confronto con realtà diverse, la fuga dalla routine e l’apertura al cambiamento che, secondo prospettive diverse, è oggetto di approfondimento da parte delle protagoniste dei cinque eventi che si svolgeranno tra il 28 febbraio e il 21 marzo.

Sabato 28 febbraio, ore 18.00 Porcia, Sala R. DIEMOZ, Via delle Risorgive, 3

Strade maestre: il coraggio di cambiare passo

Roberta Cortella: regista, autrice di documentari, insegnante e guida ambientale escursionistica: tutti i suoi lavori hanno un fil rouge… “il cammino come strumento educativo e di reinserimento sociale per i giovani” progetto per il quale ha ricevuto il premio Percorsi Awards 2025. Oggi è tra le fondatrici, oltre che una delle sue guide/insegnanti, di Strade Maestre, progetto educativo incentrato sullo svolgimento di un intero anno scolastico sui Cammini e i sentieri di diverse regioni d’Italia. Un modo di fare scuola beneficiando del patrimonio di itinerari del nostro Paese, attraverso gli incontri reali, le persone, i tesori naturali e culturali che offrono lo spunto educativo per gli insegnanti e una straordinaria opportunità per gli studenti.

Sabato 7 marzo, ore 18.00 Porcia, Sala R. DIEMOZ, Via delle Risorgive, 3

Alla ricerca della bellezza: quando viaggiare ti cambia la vita

Zaira Magliozzi: autrice e viaggiatrice, ha collaborato con diverse riviste come Lonely Planet Magazine Italia, Il Giornale dell’Architettura, Artribune, Gambero Rosso e ha ideato il progetto di storytelling “15 minuti di Bellezza al giorno” diventato nel 2021 un libro. Ha presentato e tenuto conferenze alla Fiera del Turismo TTG di Rimini e a diverse edizioni di Travel Hashtag. Il suo cortometraggio “Arrenditi alla Bellezza” è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia. Ha vinto il Premio letterario Gist 2025 (Gruppo italiano della stampa turistica), è tra le 150 donne del Turismo e del Mice da seguire (secondo la rivista Quality Travel) ed è stata tra le protagoniste di “Ora qui, Ora là” nuovo format tv multicanale a tema viaggi andato in onda su LA7.

Lunedì 9 marzo, ore 18.00 Porcia, Sala R. DIEMOZ, Via delle Risorgive, 3

Oltre la soglia della vigna: sostenibilità e visione in una storia di famiglia – Venica & Venica

Ornella Venica: portavoce di VENICA & VENICA, 95 anni di storia racchiusi in un nome d’eccellenza rinomato in tutta Italia e nel mondo. Moglie, madre e manager, ma si può parlare anche di donna, terra e vino. Nel suo percorso professionale ha difeso e valorizzato il territorio con una doppia presidenza al vertice del Consorzio Collio e del Movimento Turismo del Vino, quando questo valore non era ancora diventato un must del marketing e continua a farlo ogni giorno. Nel 2025, a Gorizia Capitale Europea della Cultura, alla famiglia Venica è stato conferito il Premio Distintivo d’Eccellenza per l’Imprenditoria Italiana, nell’ambito del XII Premio Internazionale d’Eccellenza “Città del Galateo-Antonio De Ferraris”. Un premio che celebra la viticoltura sostenibile, l’impegno autentico verso l’ambiente, la biodiversità e la comunità

Martedì, 17 marzo, ore 18.00 Porcia, Sala R. DIEMOZ, Via delle Risorgive, 3

Tra cronaca e cammini: Mai indifferente

Paola Dalle Molle: giornalista pubblicista, da anni si occupa di parità di genere, di violenza contro le donne, di giornalismo inclusivo e linguaggio. Le sue competenze si estendono anche ai temi del lavoro femminile, dell’economia e sostenibilità.

Attualmente lavora come giornalista per il Gruppo NEM ed è vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti FVG, nonché coordinatrice regionale di GiULiA Giornaliste. Fa parte del tavolo tecnico di Carta di Pordenone, il protocollo nazionale sulla rappresentazione di genere nei Media di cui è stata tra le promotrici. Nel 2024, ha ricevuto il Premio Airone di Carta per il suo impegno a favore di un’informazione più equa, inclusiva e rispettosa delle differenze. Nel 2025 è uscito il suo libro Mai indifferente una selezione di articoli pubblicati nel corso di 12 anni di collaborazione con il giornale di informazione e cultura “Il Momento”.

Sabato 21 marzo, ore 18.00 Porcia, Sala R. DIEMOZ, Via delle Risorgive, 3

Il viaggio di ricerca storica per ricostruire vicende legate a delitti irrisolti, i cosiddetti cold case e dare voce a chi non l’ha avuta

Monia Montechiarini: giurista, scrittrice e europrogettista, proprio nella sua attività di giurista si è appassionata alla living history e da circa trenta anni si occupa di ricerche documentali e di indagini per ricostruire i processi contro le vittime dei processi di stregoneria e le protagoniste silenziose della storia, attenendosi rigorosamente alle fonti che recupera negli archivi mondiali. Figura tra le prime professioniste a lavorare sui progetti comunitari “Cammini d’Europa” dedicandosi alla Via Francigena. Impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne con conferenze insieme a enti dedicati come “Voce Donna” e numerose Istituzioni attente al tema.

La rassegna ha ottenuto il logo “Pordenone – Verso la Capitale italiana della Cultura 2027 ed è realizzata con il patrocinio di: Commissione Regionale Pari Opportunità e Ordine dei Giornalisti FVG; con la collaborazione di: Amici di P.AR.CO, Associazione ERMA – Museo Augusto Murer, AUSER territoriale di Pordenone APS ETS, Biblioteca Civica di Porcia, Cantina Principi di Porcia, Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone APS, Circolo fotografico “La Finestra” di Porcia, Conceria Pietro Presot Srl, FIDAPA sez. di Pordenone, In Prima Persona – Uomini contro la violenza sulle donne, Istituto Comprensivo “Jacopo da Porcia”, Lions Club Porcia, Panathlon Club Pordenone, Proporcia, RI.natura, Rotary Club Pordenone, Soroptimist Club Pordenone, Sorsi e Percorsi, Theke, UTLE Porcia APS, VENICA & VENICA.

Franca Benvenuti