Electrolux: mancano componenti, sito Porcia chiuso 3 giorni

PORCIA – Lo stabilimento dell’Electrolux di Porcia, in cui lavorano circa 1.800 addetti, resterà chiuso per tre giorni, dal 23 a venerdì 25 marzo, per la mancata fornitura di schede madri dalla Cina.

Il problema di approvvigionamento, che già nelle scorse settimane aveva provocato dei disservizi e delle precedenti chiusure di intere linee – con conseguente ricorso alla cassa integrazione -, si è acuito, secondo quanto informa l’azienda, dall’impossibilità di ricevere della componentistica elettronica da alcune aree della Cina che sono in lockdown per la recrudescenza del Covid. Si stima che la produzione possa riprendere regolarmente da lunedì prossimo.