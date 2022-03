L’Orchestra a Plettro Sanvitese in scena con La tempesta di neve a Porcia il 26

PORCIA – Terzo appuntamento della rassegna Donne Protagoniste: sabato 26 marzo alle 20.30, nel Duomo di San Giorgio martire di Porcia sarà presentato il suggestivo racconto d’amore e storia “La tempesta di neve” di A. Puškin nella coinvolgente illustrazione musicale del compositore russo G. V. Sviridov.

Lo spettacolo sarà messo in scena dall’Orchestra a Plettro Sanvitese, diretta dal M° Alberto Marchioni, con le voci recitanti di Monica Beltrame e Ruggero Degano.

A differenza di altre precedenti edizioni, che l’Orchestra a Plettro Sanvitese ha portato per prima sui palcoscenici italiani sin dal 2001, quella attuale si distingue per l’essenzialità della traduzione scenica che punta sull’espressività della voce narrante e sulla forza comunicativa del suono degli strumenti.

Musica e parola dialogano tra loro creando un’atmosfera magica, ricca di tensione emotiva e immergono lo spettatore nella Russia dei primi anni dell’Ottocento, facendo rivivere una storia romantica nella quale una tempesta di neve sconvolge i destini di due innamorati.

Pur lontano nel tempo e nell’ambientazione il racconto di Puškin è sempre attuale, come tutte le grandi opere letterarie, nel proporre valori umani ed emozioni intense e la musica di Sviridov ne interpreta con maestria le sfumature ricche di pathos, ma anche di sorridente ironia.

L’Orchestra a Plettro Sanvitese, attualmente composta da 15 elementi, raccoglie musicisti amatori provenienti dal Veneto orientale e dal Friuli -Venezia Giulia e promuove diverse attività tra le quali concerti pubblici (ad oggi 377), concerti volti a beneficenza, lezioni-concerto per scuole di ogni ordine e grado, lezioni gratuite di mandolino. Il 24 novembre l’ensemble ha festeggiato i suoi primi cinquant’anni di attività con un concerto celebrativo al teatro Arrigoni di San Vito al Tagliamento durante il quale ha presentato il nuovo e terzo compact disk dal titolo 50.

Il direttore Alberto Marchioni, chitarrista, ha al suo attivo numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali. Svolge attività concertistica in veste di solista, in formazioni cameristiche in Italia e all’estero ed è docente di chitarra. Importante la sua produzione di trascrizioni e arrangiamenti per l’orchestra che dirige dal 2016.

Franca Benvenuti