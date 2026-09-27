Trieste–Salerno, da fine ottobre aumentano i voli

TRIESTE – In concomitanza con la chiusura temporanea di novembre dell’Aeroporto di Napoli, per importanti lavori di rifacimento della pista di volo Aeroitalia potenzia il collegamento diretto Trieste-Salerno.
Questi gli orari: novembre e periodo natalizio, 4 voli a settimana: lunedì, venerdì, sabato e domenica.
Il collegamento proseguirà poi per tutto l’inverno 2026/27 con 3 voli settimanali: lunedì, venerdì e domenica.
Un’ottima opportunità per chi viaggia per lavoro, studio o turismo, con Salerno sempre più connessa e unica porta di accesso alla Campania per il mese di novembre. I biglietti sono già in vendita su www.aeroitalia.com
Campania e Nord Est, quindi, sono sempre più vicini, partendo da Trieste Airport. Al. Rin.