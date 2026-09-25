Al Verdi, Broadway e Hollywood su due pianoforti per sostenere la Pediatria oncologica del Cro

PORDENONE – È stata una serata all’insegna della grande musica e della solidarietà quella che si è tenuta venerdí 25 settembre al Teatro Verdi di Pordenone. Sul palco sono saliti due fuoriclasse internazionali, Stephanie Trick e Paolo Alderighi, protagonisti di “Broadway and Hollywood on Two Pianos”, un viaggio musicale attraverso alcune delle pagine più celebri dei grandi musical americani.

Tra jazz, swing, virtuosismo e un coinvolgente dialogo a quattro mani e due pianoforti, il concerto ha portato al Verdi l’atmosfera scintillante di Broadway e Hollywood, regalando al pubblico una serata di grande spettacolo.

L’appuntamento, promosso e offerto da tutti i Rotary della provincia di Pordenone, ha avuto anche un importante obiettivo benefico. L’intero ricavato della serata è stato infatti destinato al reparto di Pediatria oncologica del CRO di Aviano, con l’intento di sostenere i bambini e le loro famiglie e contribuire anche alle attività della Scuola in Ospedale.

A condurre la serata è stata Valentina Nardini Santin, che ha accompagnato il pubblico attraverso un evento capace di unire musica, talento e impegno per la comunità.

Il Teatro Verdi ha accolto un pubblico numeroso, confermando ancora una volta come la musica possa diventare uno strumento concreto di solidarietà e vicinanza a chi affronta un percorso di cura.