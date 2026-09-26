Militari feriti in Lettonia, sono del reggimento bersaglieri di Zoppola

PORDENONE – Sono dell’11° Reggimento Bersaglieri di Orcenico Superiore (Pordenone) i quattro militari italiani rimasti feriti durante un’esercitazione a fuoco nella base Nato di Adazi, in Lettonia. Uno di loro è in condizioni più serie, gli altri tre stanno bene.

Secondo le prime ricostruzioni raccolte dall’agenzia Ansa, una raffica di mitragliatrice sarebbe partita accidentalmente da un veicolo corazzato Dardo, impegnato nell’addestramento, colpendo un altro mezzo dello stesso tipo che lo precedeva e aveva il portellone posteriore aperto. I militari potrebbero essere stati impegnati nelle fasi di discesa dal mezzo.

I quattro sono stati subito soccorsi e trasferiti all’ospedale di Riga, dove hanno ricevuto le cure e sono stati sottoposti agli accertamenti. Tre hanno potuto contattare quasi immediatamente i familiari, mentre il quarto, stabile, resta sotto osservazione.

Sono state avviate le verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità o errori.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto viene costantemente aggiornato dal capo di Stato maggiore della Difesa Luciano Portolano e dal comandante del Covi Giovanni Maria Iannucci, colui che pianifica, coordina e dirige le operazioni militari.

Il contingente italiano in Lettonia conta circa 300 militari ed è impegnato nella missione Nato Forward Land Forces, con il Task Group “Baltic” schierato nella base di Adazi. L’obiettivo è rafforzare la deterrenza e la difesa sul fianco orientale dell’Alleanza atlantica.

Il Dardo, in servizio nell’Esercito dal 2002, è un mezzo cingolato destinato alla fanteria pesante. È dotato, tra l’altro, di un cannone automatico e di una mitragliatrice coassiale da 7,62 millimetri.