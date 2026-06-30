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ESCLUSIVO – Guerra Iran: rientrati oggi 12 cacciabombardieri F16 a Aviano dall’Arabia

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Aggiornato:
Alessandro Rinaldini
By Alessandro Rinaldini

AVIANO – Dodici cacciabombardieri F16 del 31 Fighter wing con base ad Aviano partiti lo scorso febbraio per le operazioni militari in Iran sono rientrati oggi in Italia. Gli aerei con sigle Tabor 61-64, 71-74 e 81-84 erano schierati in Sud Arabia. La loro partenza riportata da Pordenoneoggi.it in febbraio aveva previsto un rifornimento in volo nel sud dell’Adriatico da parte di due aerocisterne. Anche il volo di rientro che si è concluso in serata é stato supportato da aerocisterne Kc135 dislocate a Creta e in Israele. Nelle prossime ore sono previsti il rientro di due aerei cargo C130 con tecnici, specialisti e pezzi di ricambio.

Ogni formazione è stata scortata da un KC-46A Pegasus operante dalla base Prince Sultan e successivamente presa in carico da un KC-135 Stratotanker decollato dalla NAS Sigonella, consentendo il rifornimento in volo continuo durante il transito attraverso il Mediterraneo orientale.

Secondo i dati di tracciamento disponibili al pubblico, i KC-46 hanno accompagnato i caccia fino al Mediterraneo orientale, mentre i KC-135 hanno assunto i compiti di rifornimento a est della Sicilia prima di scortare i velivoli verso l’Italia settentrionale. Al. Rin.

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