Fidapa, cambio della guardia: la nuova presidente é Sonja Pin

POLCENIGO – Il 3 ottobre al Cial de Brent passaggio di presidenza Fidapa. Morena Cristofori, già presidente e la presidente Maria Luisa Casucci hanno passato il testimone a Sonja Pin eletta nuova presidente per il biennio 2025–2027.

Un sentito ringraziamento a Giovanna Favret in rappresentanza del Comune di Pordenone e alla presidente Fidapa di Portogruaro Elisa Acco per la loro presenza.

La serata è stata allietata dalle musiche del maestro Alberto Ravagnin e dalle splendide voci delle socie Chiara Lo Presti e Elena Corazza. Buon lavoro alla presidente e a tutto il direttivo.