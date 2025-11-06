Fidapa, visita suggestiva al Museo Radio di Pasiano

PASIANO – Il 5 novembre un gruppo di socie Fidapa, accompagnate dalla Presidente Sonja Pin, ha visitato il Museo della Radio di Pasiano. Siamo state accolte da Giuseppe, che con dovizia di dettagli ci ha accompagnate nel percorso storico della Radio.

Il Museo è stato inaugurato nel 2024, per volontà del Comune di Pasiano, in seguito alla donazione di oltre 400 Radio da parte del suo cittadino Pier Giorgio Vendramini. Questi apparecchi, in gran parte restaurati, spaziano dal 1920 al 1970.

Il MIRS è un museo interattivo e innovativo dedicato alla storia della Radio in Italia, aperto agli appassionati cultori

dell’arte e alle scuole. Nella prima sala si può percorrere la storia degli esperimenti che precedono l’invenzione vera e propria della Radio, con l’evoluzione della tecnologia che ha poi rivoluzionato le comunicazioni.

Nelle altre sale si nota come la Radio sia cambiata seguendo varie tematiche: radio ed estetica, radio e tecnologia, radio

e società e radio e guerra.

Ad integrazione ed arricchimento, si possono inoltre consultare ed ammirare foto storiche e stampe narranti la storia di Pasiano.

Visita,questa, che ci ha permesso di scoprire come la Radio abbia cambiato, raccontato e modellato la Società, portando il mondo nelle nostre case.

Nerina Battiston