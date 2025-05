“Fratelli Tutti”, il 17 tributo musicale per onorare memoria Papa Francesco

L’associazione L’Arte della Musica di Zoppola rende omaggio alla figura di Papa Francesco con un concerto-evento ispirato all’enciclica Fratelli Tutti. Il documento del Pontefice argentino, con il suo linguaggio universale di pace, inclusione e fratellanza, fa da filo conduttore a quest’opera corale che celebra l’eredità spirituale di Bergoglio.

L’appuntamento è per il 17 maggio alle 20.45, al Teatro Zancanaro di Sacile. L’ingresso è libero.

Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con il Comune di Sacile e la Pastorale Sociale di Vittorio Veneto ed è inserito nel programma della Settimana della Cultura di Sacile oltre che all’interno della rassegna “Note Sconfinate”, giunta alla terza edizione.

Concepita come un’opera corale e scenica, Fratelli Tutti coinvolge 65 artisti tra musicisti e coristi che daranno vita a 15 brani originali, rileggendo in chiave musicale i temi centrali dell’enciclica: inclusione, pace, giustizia, spiritualità condivisa.

Alla guida del progetto, il direttore artistico Nicola Milan, che descrive l’opera come “una cantata scenica capace di tradurre in musica il messaggio di Papa Francesco. Rileggiamo la sua enciclica alla luce dell’attualità per proporla come opera universale: un invito alla riflessione sull’esistenza e sulla fratellanza. Oggi, con la sua scomparsa, queste parole assumono un significato ancora più profondo e toccante”.

L’opera si nutre delle suggestioni della contemporary Christian music e del gospel, con arrangiamenti che spaziano tra generi e sensibilità. Sul palco, artisti di altissimo livello: Giuseppe Vitale al basso, Nicola Mansutti al violino, Andrea Musto al violoncello, Jacopo Zanette alla batteria, Enrico Casarotto alla chitarra. Saranno presenti inoltre le splendide voci dei cori “Seventh Note Gospel Lab” diretti da Francesca Ziroldo, “VocinVolo-Ritméa” diretti da Lucia Follador. A intrecciare parola e musica, la voce narrante dell’attore Paolo Mutti, che interpreterà alcuni passaggi dell’enciclica creando un potente dialogo tra riflessione e arte.

Un progetto di Nicola Milan commissionato dalla Pastorale Sociale, Lavoro e Salvaguardia del Creato –Diocesi di Concordia-Pordenone.

“Questa cantata è molto più di un concerto – conclude Milan – è un momento di raccoglimento collettivo, una riflessione musicale sulla nostra umanità. Un omaggio a Papa Francesco e al suo straordinario messaggio, che oggi risuona con ancora maggiore urgenza e potenza”.

Foto Nicola Milan