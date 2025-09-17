19.5 C
Pordenone
mercoledì , 17 Settembre 2025
Giulia Ceotto, 21 anni di Vittorio Veneto, vince la selezione regionale di Miss Ciak International

Provincia
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

BRUGNERA – La pordenonese Loraine Colaguori ha promosso una serata molto riuscita a Villa Varda, a Brugnera, in occasione della festa del Fosar di Michele Neri e nella quale una giovane vittoriese, Giulia Ceotto, 21 anni, ha conquistato la fascia regionale di Miss Ciak International.

La serata, condotta dal produttore Fabio De Nardi e dall’attrice Melissa Martinez, ha visto in gara ragazze da tutta la regione. Giulia ha colpito giuria e pubblico per il suo carisma e la naturalezza in passerella, guadagnandosi anche il ruolo di madrina ufficiale della prima edizione del concorso.

Il titolo apre nuove porte per la giovane aspirante attrice e modella, che sogna anche di avviare un allevamento di cani, unendo passione artistica e amore per gli animali.

Miss Ciak International si distingue dai classici concorsi di bellezza: un format che unisce moda, cinema e comunicazione, offrendo alle partecipanti opportunità concrete nel mondo dello spettacolo.

Alcune, tra cui Giulia, avranno l’occasione di sfilare alla Milano Fashion Week grazie alla selezione della talent scout Loraine Colaguori.

