“I.A. Intelligenza Artificiale e manipolazione politica: quale futuro per la libertà?” Libro Pecchioli il 3 ottobre

GORIZIA – A Gorizia, in via Bombi 5, sabato 3 ottobre, alle 18.30, è in programma “I.A. Intelligenza Artificiale e manipolazione politica: quale futuro per la libertà?” – Presentazione del libro di Roberto Pecchioli: “La società delle dipendenze. Riempire il vuoto al tempo del nichilismo”.

La postmodernità è diventata una società delle dipendenze: droghe, gioco, alcool, sesso, farmaci, tecnologia, acquisti compulsivi. Comportamenti sempre più diffusi che trasformano l’uomo in un individuo guidato da desideri indotti, incapace di sottrarsi a meccanismi di consumo e soddisfazione compulsiva. Secondo Roberto Pecchioli, queste dipendenze non sono fenomeni casuali o soltanto individuali, ma il prodotto di una società dominata dal liberalcapitalismo, capace di orientare desideri, pulsioni e bisogni a fini di profitto e controllo. In un sistema che mercifica ogni aspetto dell’esistenza — corpo, emozioni, sessualità e paure — l’uomo rischia così di perdere la propria libertà interiore, fino ad amare la stessa schiavitù che lo domina.

Segue dibattito – Entrata libera.