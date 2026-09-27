Rondini, 15 mila euro Regione. Costanza (Fdi) “specie protetta va difesa con azioni reali”

PORDENONE – La consigliera regionale di Fratelli d’Italia Orsola Costanza: «Una specie protetta va difesa con azioni reali. Molti cittadini mi hanno chiesto una soluzione contro chi danneggia i nidi».

Proteggere i nidi di rondini, balestrucci e rondoni, anche fisicamente, e garantire a queste specie un luogo sicuro in cui tornare ogni primavera. È questo l’obiettivo della misura proposta dalla consigliera regionale di Fratelli d’Italia Orsola Costanza con un emendamento all’assestamento del bilancio regionale 2026-2028, approvato dal Consiglio regionale.

La norma stanzia 15 mila euro per il 2026 a favore dei Comuni capoluogo di provincia del Friuli Venezia Giulia. Con queste risorse i Comuni potranno acquistare nidi artificiali, installarli e assegnarli ai cittadini che ne faranno richiesta.

«Rondini, balestrucci e rondoni sono specie tutelate dalla legge: la normativa nazionale sulla fauna selvatica e la direttiva europea Uccelli vietano di distruggere o danneggiare i loro nidi – dichiara la consigliera regionale Orsola Costanza –.

Perché la tutela abbia valore, però, deve tradursi in azioni concrete, e questa misura è il mio modo di renderla reale. In città ho visto nidi rovinati più volte, e molti cittadini si sono rivolti a me chiedendo di trovare una soluzione contro questi atti vandalici. Le rondini tornano ogni anno allo stesso nido: quando lo trovano distrutto, rischiano di perdere il luogo dove nidificare. I nidi artificiali offrono un riparo più sicuro e danno ai cittadini uno strumento concreto per prendersi cura di un patrimonio naturale che appartiene a tutti».

Il contributo è straordinario e una tantum. Per ottenerlo, i Comuni devono presentare alla Regione un progetto con relazione illustrativa e preventivo di spesa. Le domande seguono la procedura a sportello: se le risorse non bastano per tutte, vengono finanziate in ordine cronologico di presentazione. Su richiesta del Comune, il contributo può essere erogato in anticipo, per accelerare l’acquisto e l’installazione dei nidi.

La misura lega enti locali e cittadini in un impegno comune. Molti nidi si trovano su edifici privati, spesso sotto portici e cornicioni dei centri storici, e il coinvolgimento dei proprietari è quindi decisivo. A Pordenone i primi risultati si vedono già: nel 2025 sono stati censiti 15 nidi attivi di rondine e due di rondine montana, segnale di una ripresa dopo anni di calo. L’intervento regionale punta a consolidarla, qui e negli altri capoluoghi della Regione.

«Mi auguro che i Comuni colgano questa opportunità e che, attraverso il loro impegno, siano poi molti i cittadini coinvolti: proteggere questi nidi è un piccolo gesto, ma concreto, a tutela della biodiversità e dell’ecosistema delle nostre città».