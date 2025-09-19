Il Distretto Sile e Meduna si rafforza. Online il nuovo sito web

FIUME VENETO – Il Distretto Sile e Meduna consolida il proprio ercorso di crescita e presenta i primi risultati tangibili del lavoro intrapreso. Nei giorni scorsi alla Biblioteca civica di Fiume Veneto, si è tenuto un evento dedicato alla presentazione delle più recenti iniziative del Distretto: il nuovo sito web, il video promozionale istituzionale e le foto professionali delle attività partecipanti.

Un progetto che crea valore attraverso la collaborazioni. Il Distretto Sile e Meduna ha dimostrato, nel corso di questi mesi, che la collaborazione tra le sei amministrazioni comunali e le attività del territorio può generare risultati concreti. Le iniziative messe in campo hanno perseguito un duplice obiettivo: da un lato dare visibilità al distretto, al territorio e alle attività commerciali; dall’altro, e soprattutto, creare una rete nuova e solida tra i diversi soggetti coinvolti.

Durante l’incontro, le responsabili social e digital Alessandra Disnan e Elena Nilgessi (Makeitfood), insieme al manager di distretto Gabriella Gaiotti (Confcommercio Pordenone), hanno illustrato nel dettaglio la struttura del nuovo sito web distrettosilemeduna.it, evidenziando come questo strumento sia stato progettato per mettere al centro le imprese del commercio locale di vicinato dei sei comuni.

Il sito rappresenta infatti una vetrina digitale che valorizza non solo i singoli esercizi commerciali, ma l’intero tessuto imprenditoriale come motore di sviluppo economico e sociale del territorio.

Gli imprenditori e rappresentanti delle attività commerciali presenti hanno potuto quindi esplorare in anteprima il nuovo sito web del Distretto, visionare il video promozionale istituzionale, realizzato con la partecipazione delle attività del territorio per raccontare efficacemente l’eccellenza locale e partecipare ad un momento di networking per creare nuove opportunità di collaborazione e impostare insieme le successive azioni del Distretto Sile e Meduna.

Le imprese di vicinato costituiscono infatti il cuore pulsante delle comunità locali: sono presidi di socialità, custodi delle tradizioni, generatori di occupazione e garanti della vivibilità dei centri e delle frazioni. La loro centralità nel progetto del Distretto non è solo strategica, ma rappresenta un riconoscimento del ruolo insostituibile che svolgono nel mantenere vivo il legame tra territorio e cittadini, offrendo servizi personalizzati, consulenza di qualità e rapporto umano.

Un percorso in continuità

“Questo appuntamento rappresenta un ulteriore tassello del percorso intrapreso dal Distretto Sile e Meduna, che procede con costanza e determinazione verso l’obiettivo di creare un ecosistema territoriale sempre più coeso e competitivo” ha sottolineato l’assessore Michele Cieol in accordo con la presidente dell’assemblea dei distretto Eleonora Pigat, in rappresentanza di tutte le amministrazioni locali partner.

In pochi mesi alle diverse attività del distretto hanno partecipato quasi 150 imprese del territorio dei sei comuni: è la prima volta che lavorano insieme una rete di imprenditori di uno stesso settore, ma con tipologie differenziate e sedi diverse. La collaborazione tra pubblico e privato genera valore aggiunto per l’intera comunità. I numeri parlano chiaro e testimoniano il successo di un approccio innovativo che ha saputo creare sinergie importanti nel panorama del commercio locale.

La vicepresidente della delegazione Confcommercio di Azzano Decimo, Francesca Paviotti, e gli imprenditori presenti hanno manifestato apertamente il valore aggiunto dell’iniziativa, riconoscendone il grande supporto per la promozione territoriale, e hanno lanciato un appello ai colleghi di unirsi alle prossime iniziative “per far crescere non solo in numero i partecipanti, ma la qualità di idee, la coesione tra i commercianti e la collaborazione con le amministrazioni comunali, la valorizzazione dell’offerta commerciale degli esercizi di vicinato e la diffusione dei valori del nostro territorio”.