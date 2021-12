Il Festival Magredimusica si chiude con la Corale Cordenonese

CORDENONS – Natale in musica con la Corale Cordenonese che porta al centro culturale Aldo Moro di Cordenons lo spettacolo “Natale sot l’anzul” sabato 4 dicembre alle 20.45, quarto e ultimo appuntamento organizzato nell’ambito del festival Magredimusica.

“Natale sot l’anzul” è suddiviso in due parti, un recital sacro, protagonista la Sacra Famiglia con Maria, Giuseppe e il Bambino Gesù nella mangiatoia, i pastori che portano i doni, e una parte pagana con le carole natalizie, l’albero sul palcoscenico e Babbo Natale.

Tra le due parti è previsto un intervento del Midway Chorus, dell’Associazione Ciavedal e del Circolo Fotografico di Cordenons che parleranno del Natale di una volta a Cordenons, accompagnando immagini d’epoca.

La proposta della Corale Cordenonese intende accompagnare il pubblico in un percorso tra le tradizioni di diversi paesi del mondo, trasmettendo la gioia per un momento speciale dell’anno, da parte dei cantori che si dedicano all’esecuzione di brani in lingue e stili diversi.

Il progetto “Natale sot l’Ansul” ha l’obiettivo di attuare un percorso musicale che colleghi l’antico e il moderno, il vicino e il lontano, il sacro e il profano, utilizzando linguaggi diversi che rimandano sempre ad un unico grande tema: La festa del Natale. Attraverso la musica, inoltre, si abbattono barriere e confini veicolando i valori che uniscono i popoli.

Quest’anno, assieme alla Corale, sarà presente il giovane coro di Villa d’Arco, “Il Glesiut”. La serata sarà presentata da Nadia Zanin.

Il Festival Magredimusica è realizzato con il sostegno e il patrocinio del Comune di Cordenons e il sostegno di sponsor privati.

L’ingresso ai concerti è gratuito (secondo le disposizioni di legge in vigore al momento della manifestazione), consigliata la prenotazione su www.magredimusica.it, sulla pagina Facebook di Magredimusica oppure via mail a centroaldomoro@gmail.com.