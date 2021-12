“Valcellina in musica”, il 5 dicembre con il duo Zampini-Oliva

MONTEREALE – Domenica 5 dicembre alle 18 nella Chiesa di San Rocco a Montereale Valcellina, concerto della Rassegna Valcellina in Musica organizzato dall’Associazione Musicale Fadiesis con il sostegno e la collaborazione della Regione FVG, il Comune di Montereale Valcellina, il Circolo Culturale Menocchio, il Circolo del Volontariato e dell’Anziano Vincenzo Borghese. Sul palco l’affermato duo Paolo Zampini al flauto e Primo Oliva al pianoforte.

Il duo si è formato nel 2002 all’interno del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, dove entrambi erano docenti del proprio strumento. Da allora hanno tenuto oltre 500 concerti in tutta Italia, riscuotendo unanimi e calorosi consensi di pubblico e critica. Diplomati sotto la guida di illustri Maestri, cresciuti musicalmente in ambiti Accademici, ma pronti a sperimentare ogni genere musicale (Pop, Blues, Musica Contemporanea) si distinguono nel proporre repertori poco “frequentati”.Nel 2003 incidono dal vivo la “Suite for Flute and Jazz Piano Trio” di Claude Bolling;

nel 2010, Andrea Morricone dedica loro una serie di composizioni che presenteranno in anteprima assoluta a Montevarchi, per poi replicarle, come ospiti d’onore, al prestigioso Festival della Centrale di Montemartini a Roma registrato dalla Rai.Recentemente il loro CD, nel frattempo ristampato con alcuni brani aggiunti, è stato più volte presentato sia alla Radio Svizzera Italiana, sia a Radio Tre.

La loro attività musicale è di grande spessore artistico: Oliva, membro onorario della New York University, ha al suo attivo una prestigiosa attività di compositore e il debutto alla Carnegie Hall; Zampini è il flautista di Ennio Morricone dal 1985, vanta collaborazioni con compositori del calibro di Bacalov, Ortolani, Pregadio, Piccioni, Piovani, Piersanti e nel triennio 2015/18 e 2018/21 ricopre la carica di Direttore del Conservatorio L. Cherubini di Firenze.

Ingresso libero nel rispetto delle normative anti Covid. Per informazioni 0434 43693 lun-ven 14-16 sms o whatsapp al 340 5433534 mail a eventi@fadiesis.org