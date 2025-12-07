Il segreto del cigno, libro Paola Calvetti il 10 a Porcia

PORCIA – Mercoledì 10 dicembre, alle 18.00 a Porcia, nell’Auditorium R. Diemoz, per l’ultimo appuntamento della rassegna DONNE PROTAGONISTE 2025, inserito in Purlilium Natale, sarà ospite la giornalista e scrittrice Paola Calvetti che, in dialogo con Franca Benvenuti, presenterà Il segreto del cigno. La rivoluzione silenziosa della principessa di Galles (Le Scie / Mondadori).

Sguardo fermo, sorriso calibrato, grazia innata e bellezza regale: Catherine Middleton incarna l’ideale di perfezione che la monarchia britannica tenta ostinatamente di preservare. Ma dietro l’apparenza algida e l’indecifrabile riservatezza, si cela molto di più di una moderna Cenerentola: c’è una donna che ha fatto della discrezione un’arte e del silenzio uno strumento di potere. Paola Calvetti, con il suo sguardo appassionato e attento ai dettagli, ripercorre la vita della principessa di Galles scavando sotto la superficie dei gesti pubblici, dove la favola incontra la strategia, e il romanticismo convive con la disciplina ferrea di una futura regina.

Paola Calvetti, giornalista e scrittrice, ha lavorato alla redazione milanese del quotidiano «la Repubblica» e scritto per il «Corriere della Sera» e il settimanale «Io Donna». Ha diretto l’ufficio stampa del Teatro alla Scala, è stata direttrice della comunicazione del Touring Club Italiano e direttrice comunicazione e marketing del Maggio Musicale Fiorentino. Finalista al premio Bancarella con il romanzo d’esordio, L’amore segreto (1999), ha pubblicato: L’addio (2000), Né con te né senza di te (2004), Perché tu mi hai sorriso (2006) e, per Mondadori, Noi due come un romanzo (2009), Olivia, ovvero la lista dei sogni possibili (2012), Parlo d’amor con me (2013), Gli innocenti (2017) e i saggi, Elisabetta II (2019) e Le rivali (2021). I suoi romanzi sono tradotti in Francia, Germania, Spagna, Albania, Giappone, Olanda, Stati Uniti.

L’incontro, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Porcia e dalla Fondazione Giovanni Santin ETS, è realizzato in collaborazione con: Biblioteca Civica di Porcia, Circolo fotografico “La Finestra” di Porcia, FIDAPA Pordenone, Lions Club Porcia, Rotary Club Pordenone, Soroptimist Club Pordenone, UTLE Porcia APS.

Franca Benvenuti