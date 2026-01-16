7 C
Incendio in un appartamento a Morsano al Tagliamento, 5 feriti

Provincia
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

MORSANO – Attimi di paura nella tarda serata di ieri, 15 gennaio, a Morsano al Tagliamento, dove un incendio è divampato in un appartamento di via Comugne. Provvidenziale il rapido intervento di un vicino di casa e delle squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento, che ha permesso di evitare conseguenze più gravi.

L’allarme è scattato intorno alle 23, quando la proprietaria dell’abitazione ha iniziato a chiedere aiuto. Un vicino, attirato dalle grida, ha immediatamente contattato il numero unico di emergenza 112 e ha tentato di contenere le fiamme con i mezzi a disposizione, in attesa dei soccorsi. La Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone ha risposto con prontezza, inviando sul posto due mezzi dal distaccamento di San Vito al Tagliamento e un Funzionario di guardia per il coordinamento delle operazioni.

All’arrivo dei pompieri, tutti gli occupanti dello stabile erano già riusciti a mettersi in salvo autonomamente. Le squadre hanno quindi completato le operazioni di spegnimento dell’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, evitando che il rogo si propagasse al resto dell’edificio. Successivamente sono stati evacuati i fumi dai locali mediante l’utilizzo di elettroventilatori.

Non si registrano vittime. Cinque persone, tra i residenti, sono state affidate alle cure del personale sanitario per accertamenti precauzionali, al fine di escludere intossicazioni da fumo o conseguenze dovute allo shock. L’episodio si è così concluso senza gravi conseguenze, grazie alla rapidità dei soccorsi e alla collaborazione dei presenti.

