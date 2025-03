Intitolata a Lorenzo Parelli la principale sala Lef

SAN VITO AL T. – La principale sala della LEF porta ora il nome di Lorenzo Parelli, il giovane studente tragicamente scomparso nel 2022 nell’ultimo giorno del suo percorso di alternanza scuola-lavoro. L’iniziativa, voluta da Michelangelo Agrusti, Presidente di Confindustria Alto Adriatico e della stessa LEF, si pone come simbolo tangibile dell’impegno collettivo per la sicurezza sul lavoro, in particolare per le nuove generazioni.

Durante la cerimonia di scopertura della targa commemorativa, Agrusti ha espresso profonda gratitudine ai genitori di Lorenzo per aver saputo trasformare il dolore in una missione di sensibilizzazione sulla sicurezza sul lavoro. Ha sottolineato l’importanza della collaborazione con il Presidente di Confindustria Udine, Luigino Pozzo, e con le organizzazioni sindacali, con cui condivide quella che ha definito una “magnifica ossessione”: garantire ambienti di lavoro sicuri.

Agrusti ha ricordato l’importanza del dialogo tra istituzioni, imprese e scuole, auspicando un coinvolgimento sempre maggiore degli studenti negli sforzi per diffondere una cultura della sicurezza e ha altresì evidenziato le nuove tecnologie applicate alla formazione, come la realtà virtuale e l’intelligenza artificiale, che permettono di simulare situazioni di rischio senza esporre gli studenti a pericoli reali.

In questo senso ha annunciato che il sistema di Virtual Safety Training di LEF sarà presentato al prossimo EXPO di Osaka, in Giappone.

L’Assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, rivolgendosi direttamente agli studenti della 4ª classe dell’Istituto Sarpi di San Vito al Tagliamento, presenti in sala, ha enfatizzato il ruolo della sicurezza come un’assunzione collettiva di responsabilità, un principio che deve essere assimilato e praticato dai giovani.

Ha ricordato il lavoro svolto dalla Regione nel promuovere programmi formativi specifici e ha ribadito l’importanza dell’educazione alla sicurezza come strumento per prevenire tragedie simili. Ha inoltre sottolineato come l’intitolazione della sala rappresenti non solo un atto di memoria, ma un impegno concreto per continuare a parlare di sicurezza, affinché diventi un valore fondante nella formazione delle nuove generazioni.

Dino Parelli, padre di Lorenzo, ha ringraziato Agrusti per l’intitolazione della sala, rilevando come LEF non sia “solo” un luogo di innovazione tecnologica, ma una realtà che pone la sicurezza al centro della sua missione. Ha sottolineato la necessità di agire con determinazione per garantire che tragedie come quella di Lorenzo non si ripetano, promuovendo un cambiamento culturale che parta dalla consapevolezza dei propri diritti e doveri.

Ha ricordato le numerose iniziative nate dopo la scomparsa del figlio, tra cui la creazione di una Carta sottoscritta da molte realtà industriali e il riconoscimento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha citato Lorenzo nel suo discorso d’insediamento.

Luigino Pozzo, Presidente di Confindustria Udine, ha ribadito l’importanza della diffusione della cultura della sicurezza, evidenziando come questa non riguardi solo il mondo dell’impresa, ma l’intera società. Ha espresso profonda ammirazione per la famiglia Parelli e per il loro impegno nel sensibilizzare istituzioni e giovani sul tema. Ha inoltre annunciato un rafforzamento della collaborazione tra Confindustria Alto Adriatico e Confindustria Udine per la promozione di iniziative comuni sulla sicurezza e ha auspicato una sempre maggiore integrazione tra il mondo del lavoro e quello della scuola per preparare al meglio le nuove generazioni.

Maurizio Marco della CGIL ha spiegato come il tema della sicurezza sul lavoro non debba essere motivo di divisione tra sindacati e imprese, ma un impegno comune. «Sindacati e associazioni datoriali rappresentano interessi diversi ed è naturale che vi sia una dialettica nelle trattative contrattuali», ha affermato, «ma sulla sicurezza dobbiamo essere uniti.

Il sindacato, attraverso i suoi rappresentanti, deve vigilare, segnalare, denunciare e sostenere chi lavora affinché le aziende adottino le trasformazioni necessarie per garantire ambienti sicuri». Ha poi ricordato che il lavoro non deve essere solo un dovere, ma anche uno strumento di emancipazione, e che i giovani che si affacciano al mondo del lavoro devono essere consapevoli dei rischi ma anche delle tutele che devono essere garantite.

Ha moderato gli interventi Marco Olivotto, Direttore generale di LEF secondo il quale l’iniziativa rappresenta un passo significativo nel percorso di diffusione della cultura della sicurezza tra studenti e lavoratori, con l’obiettivo di trasformare il “mai più” in un impegno concreto e quotidiano. La memoria di Lorenzo Parelli – è stato il pensiero condiviso al termine della cerimonia da tutti – non sarà “solo” un simbolo, ma un motore per il cambiamento, affinché la sicurezza sul lavoro diventi un diritto garantito e rispettato in ogni ambito professionale.