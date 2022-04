Italia Bike Cup: Cà Neva Trophy, sarà sfida Fontana-Bertolini?

CANEVA – Dopo una pausa di oltre un mese riprende l’Italia Bike Cup con la sua quarta tappa. Si va a Stevenà di Caneva per la Mtb Cà Neva Trophy e l’attesa è tanta. Le gare assolute saranno lunedì, con la giornata di domenica dedicata alle gare Master al mattino, anch’esse valide per il circuito e giovanili al pomeriggio, inserite nel calendario nazionale.

Le iscrizioni stanno affluendo giorno per giorno e ci va componendo anche il quadro delle sfide di vertice per le gare Open. In campo maschile ci sarà Filippo Fontana, il portacolori dei Carabinieri pronto a un clamoroso bis dopo aver trionfato al Gaerne Mtb Trophy, senza dimenticare la terza piazza assoluta anche a Verona, precedendo quel Gioele Bertolini (Trinx) che da parte sua punta a un risultato di prestigio per allungare nella classifica generale riservata agli Elite. Da non sottovalutare la presenza di Emanuele Huez (KTM Alchemist Selle SMP) al suo esordio nella challenge.

In campo femminile spicca la presenza della tricolore Eva Lechner (Trinx), già sul podio nelle tre gare precedenti e alla ricerca del primo posto per scalzare dalla vetta della classifica la sua compagna di colori Giorgia Marchet, ma è attesa con grande curiosità la partecipazione di Chiara Teocchi, la biker della Trinity che sta tornando ai suoi livelli dopo aver subìto due interventi di ablazione al cuore, ricordiamo che la lombarda è stata medagliata alle Olimpiadi Giovanili.

Il programma di gara prevede per domenica la verifica tessere dalle 7:00 in Villa Frova a Piazza San Marco, mentre le partenze saranno date da Piazza del Carmine a partire dalle ore 9:15 con le categorie master maschili dalla M4 in poi e quelle femminili, alle 10:30 lo start delle altre categorie. Alle 13:15 inizio delle gare giovanili. Il giorno dopo prima partenza alle ore 10:00 con gli juniores, alle 12:30 le varie categorie femminili e alle 15:00 la gara Open maschile.

Il costo delle iscrizioni per tutte le categorie è di 20 euro. Il circuito di gara misura 4,7 km per un dislivello di 170 metri, con qualche breve tratto in asfalto, da coprire più volte in base alle categorie.

