Itf femminile Cordenons 2021, Fossa Huergo e Kawamura in semifinale

CORDENONS – Mana Kawamura è stata la prima giocatrice a raggiungere il traguardo delle semifinali nella sesta edizione dell’Itf Cordenons Acqua Dolomia-Serena Wines 1881 Internazionali del Friuli Venezia Giulia, dotato di un montepremi di 15mila dollari. La 19enne nipponica ha sconfitto in due set (6-4 6-2), la bosniaca Berberovic, n.3 del seeding friulano.

Si ferma ai quarti il cammino di Anna Turati, la giocatrice lombarda è stata superata con un doppio 6-3 dalla slovena Erjavec, testa di serie numero 7, che si è mostrata maggiormente solida nei lunghi scambi da fondo rispetto all’italiana, in difficoltà nel trovare una via efficace per chiudere i punti.

Derby vibrante tra Nicole Fossa Huergo e Martina Colmegna, che ha visto il successo della tennista italo-argentina con il punteggio di 6-4 2-6 6-1. L’incontro ha vissuto di un lungo braccio di ferro da fondocampo che ha visto quasi sempre prevalere la Fossa Huergo. Soltanto nel secondo parziale la Colmegna è riuscita nell’intento di imbrigliare il gioco all’avversaria facendo suo il set piuttosto nettamente.

Nel parziale decisivo la Fossa Huergo ha cambiato nuovamente lo spartito e per la lombarda non c’è stato più nulla da fare. In serata esce anche Stefania Rubini, numero 1 del seeding, che cede ad Aurora Zantedeschi per 7-5 6-1, dopo un primo set lottato dalle due giocatrici; la seconda frazione non ha avuto storia a causa di un problema alla coscia accusato dalla bolognese.

Nel tabellone di doppio centra la finale il binomio Berberovic/Erjavec che dominano letteralmente la sfida con le italiane Catini/Simone con un eloquente 6-0 6-2. Nell’atto conclusivo del torneo affronteranno la coppia formata da Colmegna e Zhu vincitrici al match tie-break su Labrana/Turati. Per la Colmegna, campionessa uscente nella scorsa edizione sempre nel doppio, una piccola ma gustosa rivincita dopo la sconfitta nella semifinale con Fossa Huergo.