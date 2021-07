Itf femminile Cordenons: Rubini, Colmegna e Fossa Huergo ai quarti di finale

CORDENONS – Stefania Rubini rispetta il ruolo di prima favorita del torneo e centra l’accesso ai quarti di finale superando con il punteggio di 6-2 6-3 la slovacca Cisovska. Per la bolognese già semifinalista nel 2016 è il primo quarto ottenuto nel circuito Itf in questa stagione. Nel derby azzurro tra Martina Colmegna e Anastasia Piangerelli, prevale la giocatrice lombarda, seconda favorita del torneo, con un netto 6-3 6-1. Nell’attesa sfida a tinte tricolori tra Anna Turati e Deborah Chiesa, prevale la tennista lombarda con il punteggio di 6-4 6-1, a fare la differenza il primo set nel quale la Turati ha operato il break decisivo nel decimo game.

Bene Aurora Zantedeschi che regola 6-2 6-3 la qualificata Chiara Catini. Conquista i quarti di finale anche la slovena Erjavec che dopo un primo set sul velluto, rimonta l’azzurra Enola Chiesa sotto per 4-1 nel secondo set e chiude sul definitivo 6-0 6-4. Autentica battaglia sul campo 12, dove la bosniaca Berberovic, testa di serie numero 3, fatica più del previsto per venire a capo dell’italiana Alessandra Simone sconfitta in 3 set (7-6 1-6 6-1), con l’azzurra avanti per 5-3 e 6-5 nel primo set. Ai quarti la giapponese Kawamura che doma dopo circa 3 ore (6-2 6-7 6-2) la statunitense Zhu, dopo aver sprecato due matchpoint nel secondo set sul 5-4. In serata successo di Nicole Fossa Huergo che regola con un doppio 6-4 Giorgia Pinto, al termine di un match caratterizzato da lunghi scambi da fondocampo.

Dopo il maltempo che aveva caratterizzato la parte conclusiva della giornata di ieri, in apertura di giornata il tabellone si era allineato al secondo turno. Tutto facile per la bolognese Stefania Rubini, numero 1 del seeding, che ha sconfitto con un eloquente 6-3 6-1 la qualificata russa Vasilyeva. Secondo turno anche per Deborah Chiesa, che supera in 3 set Federica Trevisan (6-4 2-6 6-0) in un incontro dall’andamento altalenante. Domani (venerdì 30 luglio) sono in programma gli incontri dei quarti di finale a partire dalle 12.

RISULTATI SECONDO TURNO TABELLONE SINGOLARE:

S.RUBINI (ITA) (1) – R.CISOVSKA (SVK) 6-2 6-3

V.ERJAVEC (SLO) (7) – E.CHIESA (ITA) 6-0 6-4

M.COLMEGNA (ITA) (2) – A.PIANGERELLI (ITA) 6-1 6-3

N.BERBEROVIC (BIH) (3) – A.SIMONE (ITA) 7-6 (5) 1-6 6-1

A.ZANTEDESCHI (ITA) – (5) C.CATINI (ITA) (q) 6-2 6-3

M.KAWAMURA (JPN) – A.ZHU (USA) (8) 6-2 6-7(4) 6-2

A.TURATI (ITA) – D.CHIESA (ITA) (4) 6-1 6-4

N.FOSSA HUERGO (ITA) – G.PINTO (ITA) (q) 6-4 6-4

RISULTATI PRIMO TURNO TABELLONE PRINCIPALE:

S.RUBINI (ITA) (1) – A.VASILYEVA (RUS) (q) 6-3 6-1

D.CHIESA (ITA) (4) – F.TREVISAN (ITA) (q) 6-4 2-6 6-0