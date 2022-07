Itf W60 Cordenons: Internazionali Fvg, trionfo di Panna Udvardy

CORDENONS – Finisce con il successo della 23enne ungherese Panna Udvardy la 7° edizione dell’Itf di Cordenons, che in questa edizione poteva contare su un montepremi di 60mila dollari. La

finale è stata disturbata pesantemente dalla pioggia che ha costretto gli organizzatori a un primo rinvio di circa 2 ore e successivamente a sospendere l’incontro dopo soli 3 games, sul punteggio di 2-1 per la tennista magiara, a causa delle avverse condizioni del campo centrale inzuppato dalla pioggia battente che rendeva precaria l’incolumità delle due protagoniste dell’atto conclusivo.

Dopo circa un’ora l’incontro è finalmente ripreso, con un autentico dominio messo in campo dalla Udvardy che non ha dato la benché minima chance alla Avanesyan, incapace di contenere le pesanti accelerazioni della magiara. Il più naturale degli epiloghi è stato il 6-2 6-0, con il quale sono calati i titoli di coda sulla finale, suggellati dalle note di “We Are The Champions” dei Queen.

Per Panna Udvardy è il 9° titolo nel circuito Itf, il secondo in un W60, un traguardo che da lunedì prossimo la attesterà al 93° posto del ranking Wta. Nel frattempo inizia a delinearsi il parco giocatori presente nel main draw dell’Atp 80 Challenger, giunto alla 19° edizione, ad impreziosire il già prestigioso parterre presentato lo scorso 18 luglio nel corso di una conferenza stampa all’Eurosporting, si sono aggiunte le tre wildcard.

Il serbo Laslo Djere, n.77 Atp, ma che vanta un best ranking al numero 27, con 2 titoli Atp vinti in carriera, è la wildcard concessa dall’organizzazione.

A completare il quadro degli inviti concessi dalla federazione per il main draw ci sono Marco Cecchinato, semifinalista al Roland Garros nel 2018 e vincitore di tre titoli Atp, in cerca di

rilancio dopo un periodo avaro di soddisfazioni e Gianmarco Ferrari 21enne allenato dall’ex Davisman Diego Nargiso, noto come commentatore Supertennis e Sky Sport.

Domenica 31 luglio, dalle 10, il via alle qualificazioni su tre campi, che prevedono due turni con 24 giocatori per stabilire 6 posti da assegnare nel tabellone principale.

La qualità dei protagonisti non manca ed è assolutamente degna di entrare nel gotha dei migliori challenger internazionali in programma nel 2022. Il doppio appuntamento consequenziale caratterizzato dall’Itf W60 femminile e in rapida successione dall’Atp 80 Challenger, rappresenta un unicum nel panorama regionale e non solo.

FINALE SINGOLARE FEMMINILE:

P.UDVARDY (HUN) (1) – E.AVANESYAN (2) 6-2 6-0