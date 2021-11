Itinerari del Gusto: libro “Quattro passi insieme” alla Lataria dei Magredi

VIVARO – In occasione della serata ‘Itinerari del Gusto – 5 cene negli agriturismi del nostro territorio’, è in programma venerdì 26 novembre, alle 20, alla Lataria dei Magredi a Vivaro, la presentazione del libro “Quattro passi insieme: percorsi in Friuli Occidentale, Sostenibilità e donne che hanno aperto la strada”.

Un libro-guida scritto a due mani dai giornalisti Paola Dalle Molle e Lorenzo Cardin (editore Comunicare) con illustrazioni di Giulia Bozzola.

La serata a base di prodotti tipici del territorio è organizzata dalla famiglia Gelindo, titolare dell’agriturismo, vede la collaborazione della Coldiretti di Pordenone.