La Musica si racconta, ultimo appuntamento il 27 settembre

PORCIA – Sabato 27 Settembre, alle ore 18.30, nel salone della scuola di musica “Salvador Gandino” a Porcia nella barchessa est di Villa Correr Dolfin, si terrà l’ultima lezione concerto nell’ambito del progetto “LA MUSICA SI RACCONTA” a cura della classe di pianoforte del maestro Simone Peraz.
Protagonista Grollo Arturo (pianoforte), che eseguirà musiche di J.S.Bach, L.V Beethoven, F.Chopin, C.Debussy.
Come negli incontri precedenti, la performance sarà preceduta dal maestro Peraz che fornirà una introduzione storica del programma che verrà eseguito.
INGRESSO LIBERO
