L’Afds Pordenone porta l’autoemoteca anche nella sede del NIP

MANIAGO – Prima donazione collettiva con l’autoemoteca regionale nella sede di Maniago del NIP. Nei giorni scorsi il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della provincia di Pordenone ha aperto le porte all’Associazione friulana donatori di sangue, Afds Pordenone, che ha organizzato l’iniziativa. La risposta dei dipendenti delle 178 aziende che compongono le cinque aree storiche del Consorzio, nella zona del Maniaghese, ha superato le più rosee aspettative.

«Ringraziamo il direttore del consorzio, Saverio Maisto – commenta il presidente provinciale dell’Afds, Mauro Verardo – per avere accolto la nostra proposta e per la collaborazione che ci ha dato. Quasi 50 sono state le richieste di donazioni di sangue e plasma provenienti anche da nuovi donatori, per i 24 posti disponibili in autoemoteca. Un vero e proprio successo in termini anche di sensibilizzazione al dono messa in campo dal Consorzio tra le aziende aderenti. Alla luce della disponibilità ricevuta dal direttore, entro fine anno organizzeremo un’altra donazione collettiva in autoemoteca».

Ciò che l’Afds Pordenone ha offerto è stata l’opportunità per i donatori già iscritti di donare vicino al proprio luogo di lavoro; andando incontro anche ai nuovi donatori, che sono stati otto, un numero significativo. L’evento ha visto anche la presenza del sindaco di Maniago, Umberto Scarabello, e dell’assessore Christian Siega Vignut passati in sede per portare i propri saluti ai donatori, ed è stato organizzato anche con il coinvolgimento di tre sezioni dell’Afds, Maniago, Campagna e Dandolo.

Per il NIP, che oggi conta oltre 300 aziende consorziate in tredici aree del territorio

provinciale, le cinque storiche e otto convenzionate, l’iniziativa è in linea con il percorso intrapreso da qualche anno di diventare sempre più un consorzio di sviluppo locale attraverso l’ampliarsi a tematiche nuove tra le quali la sostenibilità, l’aggregazione tra le imprese e il sociale per l’appunto.

Spicca, in tal senso, il Progetto Welfare Territoriale, che mira a fornire alle realtà industriali del territorio la possibilità di erogare crediti ai propri dipendenti da spendere presso gli esercenti locali. Sottolinea Maisto: «La risposta che abbiamo ottenuto al nostro invito a partecipare alla

donazione in autoemoteca inviato alle aziende consorziate del Maniaghese è stata numericamente importante.

Lo stesso fatto che per buona parte dei donatori si trattava di una prima volta è la “dimostrazione che abbiamo contribuito non soltanto a fare raccolta di sangue, ma soprattutto a fare cultura su una tematica importante tra le aziende consorziate. Condividiamo con l’Afds le finalità di questa iniziativa, che ha segnato sicuramente l’avvio di una collaborazione che porteremo avanti”.