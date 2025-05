Laura Toffoli e il suo viaggio del “Cuore con l’Arte”

PORCIA – È giunto alla sua quarta tappa il viaggio del “Cuore con l’Arte” della poetessa Laura Toffoli. Cominciato nel 2022 a San Quirino, nel 2023 torna a San Quirino, per fermarsi a Maniago nel 2024, approdando ora al Casello di Guardia di Porcia con la sua mostra d’arte inclusiva ed installazioni per non vedenti, ipovedenti e sordi. Inaugurata il 23 c.m., resterà aperta al pubblico fino al primo giugno.

Laura Toffoli, socia dell’associazione FIDAPA di Pordenone, che ha patrocinato l’evento insieme al Comune e alla Proloco di Porcia, all’Unione Italiana Cechi ed Ipovedenti e all’Ente Nazionale Sordi di Pordenone, ha definito il suo progetto “Progetto-LUCE”, espressione che insieme al titolo dato alla mostra, “Il Cuore…Viaggia con L’Arte”, esprime bene le finalità della stessa: sollecitare i cinque sensi al fine di provare le emozioni che si ricevono dall’arte guardando, ascoltando, odorando, toccando, assaporando…Un progetto che porta “luce” anche laddove essa non può giungere fisicamente.

Le opere esposte sono pittoriche e comprendono anche una scultura. Dodici le artiste della mostra collettiva: Paola Bet, Mirella Camarotto, Maria Degan, Nica Degan, Mauro Fornasier, Shira Fornasier, Alessandra Gusso, Graziella Nespolo, Manuela Poggioli, Sabina Romanin, Maria Teresa Vaccher, Marie Vartabedian.

La cerimonia dell’inaugurazione, essa stessa una performance artistica con la recitazione di alcune poesie di Laura Toffoli (reading a cura di Laura Toffoli, Mariano Salvatore, Mery Brandimarte e Giovanna Consalvo) e con alcune brevi esecuzioni alla fisarmonica di Alessandra Gusso, ha visto presenti il Sindaco di Porcia Marco Sartini e l’Assessore Lorena Blarasin, il Presidente dell’UNI Enrico Modolo e Michela Moret dell’ENS, Annamaria Poggioli, Past President FIDAPA, Morena Cristofori, già Presidente FIDAPA.

La presentazione del ricco evento è stata condotta da Annamaria Poggioli, che ha con convizione sottolineato come “il progetto artistico di Laura Toffoli sia straordinario per la sua forte valenza etica e sociale: esso risveglia emozioni attraverso l’arte, la poesia, la musica, la pittura e i sapori arrivando al cuore di coloro che possono vedere e udire solo col cuore. Alla sua creativa ideatrice va il plauso di tutti, con i migliori auspici per la sua prosecuzione.”

Laura Toffoli ha ben spiegato e ribadito il senso del suo “viaggio nell’arte”, la cui guida è il “cuore”. Un percorso fatto a piccoli passi, ma ciascuno molto ricco di significato… in calendario una prossima importante tappa: Trieste.

Interessante l’intervento della prof.ssa Stefania Cuccarollo che ha evidenziato il ruolo fondamentale dell’empatia verso i diversamente abili, capacità che rende possibile l’andare al di là dei luoghi comuni e il perseguire gli obiettivi della inclusività nella fruizione del patrimonio artistico.

L’evento è stato tradotto nella LIS (Lingua dei Segni Italiana) grazie alla presenza dell’interprete Elena Perazzato.

A completare il viaggio nelle emozioni sensoriali, la presenza di Annamaria Avellina, esperta di medicina naturale e socia FIDAPA, che ha descritto il rapporto tra cibo ed arte nella bellezza dei colori e nella varietà dei sapori.

Una mostra originale e generosa, costruita con molto impegno da Laura Toffoli, nell’intento intimo e forte di poter avvicinare tutti alle opere artistiche, per poter toccare con “il cuore” la loro grande Bellezza.

Antonietta Maria Di Paola