L’ex militare asserragliato in casa da oltre 50 ore si è arreso

CORDOVADO. Fine dell’emergenza a Cordovado: l’ingegnere ed ex militare di 55 anni, che da oltre 50 ore era asserragliato nella propria abitazione, ha consegnato ai carabinieri le armi e le munizioni che deteneva, al termine di un lungo negoziato.

I militari dell’Arma dopo essere entrati nell’appartamento hanno parlato con l’uomo. All’esterno ci sono i sanitari.

Dopo oltre due giorni , quindi, è stata risolta la vicenda dell’uomo che si è asserragliato nella propria abitazione di Cordovado, non volendo consegnare le armi e le munizioni che non può più detenere in quanto non ha prodotto la necessaria documentazione per il rinnovo del permesso.

Foto Ansa.