Lions Club Brugnera Pasiano Prata: passaggio del Martello e ingresso di nuovi soci

PRATA – Si è celebrata lo scorso 29 luglio la 15’ Charter Night del Lions Club Brugnera Pasiano Prata. Nell’occasione, è avvenuto il Passaggio del Martello tra il presidente Isidoro Daneluz e il Presidente incoming Graziano Battistella che dopo aver ringraziato il presidente uscente per il lavoro svolto durante il suo plurimandato, decisamente impegnativo e complesso nel periodo pandemico, ha esposto in sintesi il programma dell’ annata lionistica 2022-23.

Questa, vede, tra i punti più rilevanti, la partecipazione all’organizzazione di un congresso medico focalizzato sul tema della medicina d’urgenza correlata alla medicina di genere, un progetto espositivo riguardante la figura del pittore contemporaneo Innocenzo Melani, la prevenzione dell’ambliopia in età infantile e, non ultimo, l’ambizioso obiettivo di portare in scena la vivacità musicale dell’Operetta.

Tutto questo legato dal fil-rouge della raccolta fondi a favore delle necessità delle comunità locali e della fondazione Lcif, oltre che a rafforzare la collaborazione tra associazioni e club locali.

Suggestivo inoltre è stato il cerimoniale per l’ingresso nel club dei due nuovi Soci, Maria Clorinda e Paolo Innocenzo, ai quali il Governatore distrettuale Dario Angiolini, dopo la lettura della formula di impegno, ha posto loro l’emblematico distintivo lionistico.

Presenti alla serata le autorità amministrative locali e lionistiche distrettuali, i presidenti dei Lions club della Zona F e, tra i numerosi ospiti, anche la pluripremiata voce lirica soprano Selma Pasternak, pronipote del celeberrimo Premio Nobel Boris Pasternak.